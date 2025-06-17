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國際油價大漲 原油ETF爆量

2025/06/17 05:30

（歐新社）（歐新社）

投資人「順勢交易」 00715L成交量10.3萬張

〔記者張慧雯／台北報導〕以色列襲擊伊朗兩處天然氣設施後，國際油價應聲大漲，兩檔與原油有關的ETF成交量暴衝，上週五先是期元大S&P原油反1（00673R）成交量飆破歷史新高來到18.2萬張，位居當日成交量之冠，昨日則是期街口布蘭特正2（00715L）成交量達10.3萬張，成交量排名第三。

原油價格劇烈波動，投資人反應兩極化。上週五00673R大跌逾7%，但吸引投資人逢低進場，法人分析，積極型投資人採取「逆勢交易」，於00673R大跌之際進場，押注盤勢將在事件緩和後反轉，導致成交量衝上18.2萬張，改寫掛牌以來歷史新天量，投資人數單週大增29.6%。昨日00673R收盤續跌0.03元、以6.25元作收，成交量逾10萬張，統計連續兩日淨申購金額高達30億元。

有趣的是，上週五不少投資人採取「逆勢交易」，昨日換成不少人採取「順勢交易」，看好中東戰局沒這麼快停火、原油價格續揚，00715L一開盤就湧入上萬張買單，盤中最高來到13.05元、漲幅1.3%，終場上漲0.03元、以12.91元作收。

00673R若續跌 恐限制買進

不過，法人示警，00673R屬於「期信ETF」，交易所會依照淨值下跌狀況進行管控，根據元大投信官網顯示，該ETF6月11日起淨值已跌破7元，若10個營業日淨值持續低於7元，將暫停信用交易、停止借券及當沖交易，未來若再跌到5元、3元，還會有預收款券、限制買進等措施。

事實上，00673R預計自7月2日起展開反分割投票，已擁有00673R的投資人可參與投票，避免買賣受限。

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