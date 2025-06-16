〈財經週報-熱門族群〉落後補漲 光通訊股價聚光

多檔光通訊股落後補漲，上週股價表現相對亮眼。 （取自華星光網站）

記者王憶紅／專題報導

光通訊族群股價與營收

台股上週五下跌，光通訊族群股價跟著回跌。不過，在落後補漲下，多檔光通訊股上週股價表現相對亮眼。其中，聯亞（3081）週漲幅高達27.5%，華星光（4979）也有12.7%，而聯鈞（3450）、眾達-KY（4977）、波若威（3163）等則有7%上下漲幅。兆豐投顧副總黃國偉表示，部分光通訊個股因為評價太高，因此上漲空間有限，追高風險高。

多檔光通訊個股今年營收走高，包括光聖（6442）、眾達、聯亞、聯鈞、上詮（3363）等前5月營收都年增60%以上，其中，光聖前5月營收年增更高達1.35倍，光聖除美系客戶拿下馬來西亞的資料中心標案，預計最快第三季出貨外，菲律賓廠也將在第三季開出，下半年營運可望優於上半年。

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聯亞5月營收1.85億元，年增169%，稅後盈餘0.3億元，較去年同期轉虧為盈，EPS（每股稅後盈餘）為0.33元，累計1-5月EPS為1.22元。市場人士指出，聯亞客戶需求未減，近期已陸續擴充磊晶產能，後段代工夥伴也已增加到3家，不過，因第2家代工廠產能增加速度不如預期，預估6月以後產量才會明顯放量，同時，電信應用產品第二季出貨也可望優於第一季，預估第二季營收可望逾5.4億元，季增15-20%。

華星光新增客戶 新廠房7月投產

華星光今年有新增CSP（雲端服務供應商）客戶，在模塊、連續光波雷射（CW Laser）產能利用率滿載下，新增的無塵室已投入生產，預期在新購廠房6月底完成、7月投產下，將可挹注全年營運表現。

波若威400G/800G光收發器已穩定量產，1.6T產品預計第四季量產，而包含光纖套件及配線盒產品群的共同封裝光學（CPO）布局，預期今年下半年完成驗證，2026年起量產。

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