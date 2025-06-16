〈財經週報-熱門族群〉輝達需求熱呼呼 散熱廠受惠

散熱族群股價與營收

記者歐宇祥／專題報導

AI伺服器需求強勁，水冷散熱需求不墜，散熱廠營運持續受惠。（中央社資料照）

因輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳赴歐洲拓新商機，供應鏈有望持續受惠，加上AI伺服器需求持續向上，水冷散熱需求不墜，散熱廠營運持續受惠。上週散熱族群中、切入水冷散熱商機的廠商股價明顯轉強，尤以雙鴻（3324）週漲15.7%最強、健策（3653）週漲12.5%居次，奇鋐（3017）也週漲達12%。

研調機構DIGITIMES預估，今年全球AI伺服器出貨將達181萬台，而搭載高頻寬記憶體（HBM）的高階AI伺服器出貨則將突破百萬台大關、年增4成，且高階機種採購不再僅限於四大CSP（雲端服務供應商），而輝達GB系列伺服器出貨將年增近4成，整櫃、機櫃供應鏈廠商將顯著受惠。法人則預期，輝達GB200伺服器上半年出貨量有望達到7,000櫃，帶動零組件廠商營運。

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雙鴻受惠於伺服器、顯卡需求暢旺，帶動營收成長，5月營收16.2億元，年增17.8%，前5月累計營收為80.5億元，年增40%，創同期新高。董事長林育申日前指出，今年全年水冷散熱產品的營收比重將達40%，下半年在GB系列伺服器陸續放量下，營運有望逐季成長。

健策5月營收16.8億 年增46%

散熱股王健策5月營收16.8億元，月減7.8%、年增46%，前5月累計營收為82.5億元，年增61%，創同期新高。該公司產品以均熱片為核心，受惠AI伺服器需求持續提升，今年有望維持逐季成長，董事長趙宗信於年報營業報告書中表示，今年全球經濟仍有變數，以審慎樂觀態度尋求成長契機。

奇鋐今年營運表現也強勢，5月營收98.8億元，月增8.4%、年增87%，創新高，前5月累計營收為423億元，年增64.2%，創同期新高。董事長沈慶行日前指出，因市場需求旺盛，將加速越南擴產腳步。法人則指出，奇鋐ASIC（特殊應用晶片）產品出貨量逐季成長、水冷板出貨份額提升，營收有望維持逐季成長，且水冷領域競爭力優異，後市正向。

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