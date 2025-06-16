〈財經週報-本週熱點〉超級央行週登場 我利率維持連5凍

由於關稅尚未明朗以及房市降溫，市場普遍預期，利率將「連5凍」機會最大。（記者靳昌玲攝）

記者陳梅英／專題報導

超級央行週登場！本週有美、英、日本以及台灣央行、中國人行將召開利率會議，市場尤其關注聯準會（Fed）利率點陣圖變化以及日本央行是否有再度升息可能。台灣央行方面，由於台美關稅尚未明朗，加上房市降溫，通膨也在控制中，市場普遍預期，央行應該還是按兵不動，利率將「連5凍」機會最大。

惟外界對於央行本週理監事會議關注重點將從利率決策轉至匯率政策，並關切央行是否調整今年經濟預測。

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央行3月理監事會後下調今年經濟成長率至3.05%，相較於當時主計總處預估值3.14%，略顯保守，對今年上下半年預估值為3.24%與2.87%。

然而，由於川普4月推出對等關稅，隨後又給予90天暫緩期，提前拉貨潮湧入，推升台灣出口成長。主計總處於日前下修今年經濟成長率至3.10%，但大幅上修上半年經濟成長率至5.35%、下半年僅1%。

在此情形下，央行勢必將調整上半年預測數，下半年看法是否與主計總處一樣悲觀，全年能否保3，對等關稅對我影響將是關鍵。

另外，在市場關注的房市政策上，3月不動產集中度降至36.89%，4月又回升至36.94%，央行自去年第四季起實施的國銀自主總量管制預期在期滿（今年第四季）之前不會有變動，是否需調整現行信用管制措施，央行總裁楊金龍多次公開表示，將滾動檢討。

美利率不動 日7月可能升息

美國方面，由於通膨走緩，市場重燃對於聯準會降息預期，惟市場普遍認為，本週聯準會利率將維持不動，投資人聚焦於聯準會主席鮑爾談話，以及3月利率點陣圖預估今年降息2次、明年降息2次的路徑是否改變。日本央行方面，多數預期日銀本週不會有所動作，但不排除日銀於7月或10月再度升息的可能。

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