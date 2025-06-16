〈財經週報-投資觀點〉川普關稅戰略觀察 資產穩中求進

美國4月CPI及PCE仍呈現走低，專家認為是關稅效應尚未發酵。（法新社）

■陳弼堃

美國總統川普在其第一任期就已推動對全球施加高額關稅的政策，其主要思維是認為高關稅能促進美國製造業回流，並強調這是保護國家安全的必要措施。觀察今年4月川普推出對等關稅以來，在標普500指數出現約20%的跌幅後，川普在關稅政策上的言論與態度與其於第一任期一樣，皆由初期的強硬推動到後來轉變為緩和，也反映其在面對國內外壓力下必要的策略彈性調整。因此預期川普會希望在美國經濟出現萎縮的情況之前，加快與主要貿易夥伴達成「雙邊協議」。

以目前美國與英國、中國的談判協議來看，預估未來10%的關稅為基本門檻。不過依據The Budget Lab at Yale 的研究顯示，即使在5月12日美中協議互降關稅後，美國2025年的新增平均有效關稅稅率仍將增加14.0%，使得美國整體有效關稅稅率高達16.4%，是1937年以來的最高水準。預期在此高關稅政策下，未來對通膨或是企業的壓力是恐難避免。

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觀察目前美國4月CPI及PCE仍呈現走低，多數經濟學家認為是關稅效應尚未發酵，以及川普「禁漲」（要求廠商吸收關稅）和低油價的影響。未來關稅對於通膨及消費需求的影響可能會在第三季或第四季逐漸顯現。在此期間，投資人也要關注美國在關稅談判是否轉趨樂觀、減稅政策上路是否能有效提振市場信心，以及Fed降息政策是否能於9月順利推動。隨著美股標普指數快速收復4月初的跌幅，並回升至近6,000點，持續的利多進展才能有效支撐市場，否則如高關稅對於經濟的負面影響逐漸顯現，市場可能將再面臨對風險及報酬預期的調整。

可透過資產分散配置 強化投組抗震能力

考量關稅協商最終結果，以及對經濟與企業的長線影響仍存在不確定性，資產配置上可透過分散配置，包含非美股市及防禦性類股，來強化投組抗震能力。若有穩定收益需求的投資人，也可留意具有收益性質的資產，如優質高股息股票及優質投資等級公司債；針對具有中長線成長潛力的優質股票，亦可採取定期定額方式進行長線布局，以降低擇時（timing）進場的風險。

投資交易具有一定風險，投資人應先評估本身資金及承受交易風險之能力。

（作者為富邦證券商品業務處資深副總經理）

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