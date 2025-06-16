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〈財經週報-投資觀點〉關稅政策緩衝期 「債券」成穩健投資新解方

2025/06/16 05:30

建議投資人可留意信用體質佳且屬防禦型的債券標的，例如公用事業、醫療保健、電信及國防產業等。（彭博）建議投資人可留意信用體質佳且屬防禦型的債券標的，例如公用事業、醫療保健、電信及國防產業等。（彭博）

■羅壯豪

美國聯準會（Fed）於最新5月利率決策會議中維持基準利率不變，反映出對通膨與當前經濟前景依舊保持審慎態度。隨著川普關稅政策持續與各國談判，美中兩國於瑞士進行會談並達成關稅「停火」90天的共識，大幅調降115%中國貨物進口關稅，使得市場樂觀情緒升溫、股市迅速反彈。關稅政策將持續影響市場走勢，建議投資人可多加留意債券走勢，以減緩市場不確定性所帶來的波動。

留意信用體質佳且屬防禦型的債券標的

隨著美國債務持續上升、利息支出增加且歷屆政府未能就減少財政赤字達成一致，穆迪信評機構（Moody’s）於五月份下調美國主權信用評級至Aa1，對於債市的後續變化，將有助於提振高評級公司債的需求。建議投資人可多加考慮提升債券配置的信用評等，並留意信用體質佳且屬防禦型的債券標的，如：公用事業、醫療保健、電信及國防產業等，其在景氣逆風下具備穩定現金流與較低違約風險，適合做為核心防禦部位。

面對多變的經濟環境，小債交易平台提供小資族輕鬆買債的途徑。投資人可鎖定評等、體質皆較佳的大型企業，在降息前擴大債券部位，除可享受穩定的現金流，也有機會在降息階段掌握實現資本利得的可能，並達到穩定投資組合的效果。尤其當前各大券商平台，貼心提供多項進階篩選功能，如「計息方式」、「配息頻率」、「票面利率」、「參考殖利率」等條件，協助投資人快速交叉篩選比對，找出最適合自己的海外債券投資標的。此外，亦同步美國市場交易時間，無論台灣是否適逢連續假期，只要美國市場正常營業，投資人即可同步海外市場，小額債券投資不中斷。

展望後市，政治與貿易政策的不確定性仍將是影響投資的重要關鍵，建議投資人可持續採取穩健布局策略，注重資產配置的多元化與風險管理，以因應多變的全球市場環境。

（作者為國泰證券發言人、資深副總）

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