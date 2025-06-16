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〈財經週報-投資觀點〉以權證參與除權息旺季行情

2025/06/16 05:30

台股除權息旺季來臨，投資人可搭配權證等槓桿商品來操作，提升獲利效率。（資料照）台股除權息旺季來臨，投資人可搭配權證等槓桿商品來操作，提升獲利效率。（資料照）

■蘇逸貞

每年6月至8月是台股的除權息旺季，這段期間不僅是投資人關注現金股利、股票股利的高峰期，也是短線積極操作的時機點，除權息旺季所帶來的填權息行情，不只是長期投資人關注的股息收益來源，更是短期資本利得操作的重要機會。

當上市櫃公司宣布高現金股利或股票股利時，會吸引市場資金提前卡位，股價往往在除權息前出現一波「預期性上漲」的行情。而除權息當天雖然現股平盤參考股價會下調，但若該公司基本面穩健、產業展望佳，市場通常預期其具備快速填權息的能力。因此，在除權息前，搭配適當技術分析與籌碼觀察，往往能掌握一段短線操作波段。

除權息旺季 可搭配權證提升獲利效率

進一步提升獲利效率，投資人可搭配權證等槓桿商品來操作。權證具有高槓桿、小資金、無保證金追繳風險或除權息前回補等優點，非常適合短期題材操作。例如，看好某股票填權息機會，即可選擇布局該股的認購權證，用較小的成本參與正股走勢。

不過須注意，權證具備時間價值遞減風險，若填權息行情延遲或走勢不如預期，仍會面臨權證價格下跌風險。因此投資人操作時須嚴格設定停利停損，並挑選條件佳的權證商品，如買賣價差小、掛單量充足、剩餘天期仍有80天以上、價內5%至價外20%區間等。

除權息資訊可至上市櫃公司或證交所官網找尋相關公告，也可上法興權證網站，於「標的資產」項下點選除權除息時間表，即可找尋相關訊息。權證為高槓桿投資工具，投資人於交易前應詳閱產品說明及相關風險，投資含有風險，投資人應視自身屬性並謹慎為之。權證贏家https://www.warranttw.tw 法興權證官網https://tw.warrants.com

（作者為法國興業銀行臺灣權證主管）

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