〈財經週報-台股盤勢解析〉成長前景支撐 AI仍是台股主流

台股步入整理階段，AI相關仍是布局主軸。（路透）

■周敬烈

近期美國總統川普再度拋出關稅議題，加上中東地緣風險升溫，干擾整體投資情緒。13日台股下跌214.81點，收在2,2072.95點，成交量3,723.24億元。

市場轉趨樂觀 美股走勢有撐

回顧這段期間，全球市場在經歷數週美國貿易政策變化、早期協議達成以及所衍生法庭攻防戰後，市場氛圍開始對於美國對等關稅前景轉趨樂觀，而採用TACO策略作為回應。這股心態也支撐市場風險偏好與美股走勢。

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但另一方面，美國經濟數據強勁推升市場對聯準會（Fed）降息的期待，帶動美股走高，但美元指數跌破今年低點，此一情勢進一步驅動市場反彈走勢，強化投資者信心。

隨著投資人對關稅影響較先前樂觀，因此也牽動配置上從原本偏向防禦型，轉趨中性且更青睞有堅實基本面支撐的標的，進而提振近期AI相關主題族群走強的表現；與此同時，受ETF成份股調整題材所帶動的高息股行情，則在換股行情告一段落後而轉趨休息。

隨著5月上市櫃公司營收相繼公佈、伴隨7月對等關稅90天豁免時間逐漸逼近為市場帶來的不確定性、個人綜所稅即將繳納等等多空雜陳交互影響，加上台股自4月中旬迄今反彈幅度已大，近期大盤走勢進入整理階段。

台股步入整理階段的同時，也在等待多項變數的釐清；就盤面類股表現上，仍以AI相關主題為多頭核心。

可留意具成長題材與政策支持族群

展望後市，考量AI長期發展潛力，以及全球相關基礎建設需求的挹注與成長下，AI相關仍是布局主軸，建議投資人可留意具成長題材與政策支持的族群，避開消費性電子等族群。

市場預估企業獲利表現可能進一步受到關稅及匯率波動影響而呈現下修；若以企業獲利成長率13%為基準，大盤本益比已回至15.8（過去十年的平均值15.4），相對於4月中旬，目前評價並無低估或過高等擔憂。

在投資建議上，市場系統風險影響大於個股因素是4月以來的現象；所幸現階段市場對於美國關稅反應已漸趨向冷淡；只是如果回到基本面，對等關稅打亂企業採購與庫存政策，故策略上可留意股利高低、公司對下半年說法及展望。

回到產業、如AI相關趨勢方向，伺機逢低累積質優個股仍是較佳應對策略。另一方面，包括近期 ETF成份股調整、除息籌碼面影響，以及個股公司應對匯市波動及對等關稅可能影響成本分攤的能力則是需要比較留意的事項。

在值得關注方向上，現階段市場雖對關稅影響鈍化，但接下來，美中關稅談判進度，以及美國商務部依《貿易擴張法》第232條所啟動的半導體及製造設備進口國安調查結果，預期仍將可能牽動市場走向。（作者為安聯台灣科技基金經理人）

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