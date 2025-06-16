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〈財經週報-投資趨勢〉關稅重塑亞洲投資趨勢 中日有望憑內需成贏家

2025/06/16 05:30

美國開徵對等關稅後，對亞洲經濟構成影響，日本市場可望憑藉內需成為亞洲區內贏家。（美聯社）美國開徵對等關稅後，對亞洲經濟構成影響，日本市場可望憑藉內需成為亞洲區內贏家。（美聯社）

■王陶沙

美國今年以來公布對多國開徵對等關稅後，隨即與個別國家展開貿易談判。儘管日前美中同意暫緩關稅90天，提振市場情緒，惟不確定性未除，關稅對亞洲經濟已構成影響，區內經濟及投資趨勢正在重塑，其中中國和日本市場更有望憑藉內需成為亞洲區內贏家。

美元儲備貨幣地位削弱 可能需要一段長時間

無論各國關稅政策談判結果如何，關稅政策預期將全球劃分為冷熱兩區。在熱的一端，美國政府向全球實施關稅，而關稅對通膨的影響仍未明。基於美國的貿易赤字及財政赤字合計共占GDP約11%，此情況下，貨幣將成為主要解決工具，惟要削弱美元的儲備貨幣地位，相信仍需要一段長時間。

美國以外地區則為冷的一端，因關稅抑制需求，使歐洲及亞洲出口商面臨產能過剩疑慮，進而出現通縮。歐亞等出口國同時要面對美國製造業回流等長期風險，儘管要成功回流美國亦面臨多重挑戰。從美元投資者角度，美元弱勢及通膨壓力，將不利風險性資產。

與此同時，產業關稅和區域關稅的差異，將對亞洲經濟產生不同影響。企業正在適應新關稅制度，以致亞洲區內供應鏈出現更廣泛的重組，且亞洲多國已逐步將經濟重心轉向內需，投資資金亦開始流向可受惠於內需的個別亞洲市場及企業，反映關稅正重塑亞洲經濟及投資趨勢。

其中，中國今年經濟前景很大程度取決於刺激經濟政策力道。穩定經濟增長政策持續出台，有助提振內需，使中國經濟踏上復甦軌道，部分企業獲利已見改善，帶動中概股成為今年表現最好的市場之一。另一方面，中國股市與內地消費市場緊密連結，與出口相關度較低，故受到中美貿易緊張關係影響程度亦相對較低，未來有望受惠更多刺激措施，股市仍有上升空間。

消費習慣改變 看好日本中型股及銀行股

日本方面，受惠於企業薪資調漲可望帶動內需，日本市場同樣越見吸引。儘管日本屬於出口型經濟體，受關稅影響無可避免，但近年日本出現數十年來首次資薪上升，正促使日本消費者改變長期消費習慣。在重塑消費的影響下，有望嘉惠收入主要來自當地的日本中型股及銀行股。然而，日本出口股也不容忽視，因部分中國廠商轉向內需，為日本等地出口商帶來機會。一旦美中貿易緊張局勢升溫，日本出口股的市占也有機會增加。

總括而言，產業關稅及區域關稅將對整個亞洲區產生不對稱的影響，且在外部關稅因素和內部內需消費因素互為影響下，為亞洲市場帶來不同的投資機遇。中陸與亞洲其他國家的關稅差異，促使不少生產商採取「中國+1」政策，致使供應鏈多元化與再次重組，進一步將能重塑亞洲經濟。隨著內需消費成為亞洲區內經濟增長的主要引擎之一，受惠內需增長的中國及日本兩大市場，更有望成為今年亞洲市場贏家。（作者為富達國際基金經理）

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