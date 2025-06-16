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〈財經週報-專家筆記〉主權AI 引領基建投資新篇章

2025/06/16 05:30

自川普勝選以來各類型股票表現自川普勝選以來各類型股票表現

■韋音如

AI資料中心規模暴增，全球用電量大幅飆升，預估將帶動電力等公用事業基建公司獲利成長。（彭博）AI資料中心規模暴增，全球用電量大幅飆升，預估將帶動電力等公用事業基建公司獲利成長。（彭博）

根據最新公布的5月份美國消費者物價指數（CPI）年增率為2.4%，增速略高於4月份，使得目前市場普遍預估，美國聯準會（Fed）將會在6月份的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議上，繼續決定維持聯邦基準利率在4.25%至4.5%之間，保持彈性藉以應對後續美國總統川普的貿易政策走向。然而，隨著川普政府的關稅措施引發對全球衰退的擔憂，預估美國聯準會今年仍具備降息空間。若再觀察基礎建設股票與美債殖利率走勢，近3年兩者的走勢呈現反向，而目前殖利率仍維持在相對高點，因此預期未來殖利率走勢仍有下降空間，現在不失為將基建納入資產配置的好時機。

AI時代 基建股漲幅雙位數

儘管近期科技類股熱潮持續吸引市場目光，但事實上基礎建設領域也正悄悄迎來強勁成長，過去一年漲幅已超過雙位數。隨著川普再掀關稅戰陰霾、全球經濟成長放緩疑慮升溫，投資市場風險意識升高，資金逐步轉向具防禦性較佳的標的，基礎建設類股因具備長期合約、通膨連結與高使用頻率等特性，可創造恆常性收入，在市場震盪中維持穩定收益，展現高度抗壓韌性並吸引資金回流。據資料統計顯示，2003至2025年初至今年23個年度當中，除了有18個年度提供正報酬表現外，其中15個年度更勝過MSCI世界股票指數，足見將基礎建設納入投資組合可創造新收益機會。

電力需求強 美公用事業股上漲

加上五月份AI教父黃仁勳隨川普出訪中東沙國與阿聯酋，拿下了二國「主權AI基礎建設」的計畫大單。隔日隨即在台灣Computex主題演講中，也宣布聯手台灣兩大巨頭為台灣建置「AI基礎建設」。顯見在近期各國主權投資計畫遍地開花後，由政府挹注的「主權AI基礎建設」無疑增添基建投資新動能柴火。未來AI基礎設施將遍佈全球，估計約10年內，AI基礎建設與AI工廠市場規模將從數千億美元暴增到10兆美元以上。此外，AI資料中心需更龐大的電力與水力等基礎建設支持，全球用電量大幅飆升，預估將帶動電力等公用事業基建公司獲利成長。根據麥肯錫預估，至2040年，美國的電力需求年均成長率將高達3.5%，主要受到資料中心、電動車及製造業回流等需求的推動，尤其美國資料中心耗電量直線上升更將進一步帶動電力需求。

我們認為，由AI推動的基礎建設成長已勢不可擋。透過基金同時布局傳統與新型態基礎建設，可確保參與全球基礎建設成長週期，掌握長期投資機會。同時根據彭博資訊統計，自川普勝選以來各類型股票表現也可發現，基建類股除表現相對抗跌外，且年初至五月底仍上漲達11.3%，不僅展現十足防禦抗震能力外，亦有亮麗的報酬表現。因此建議投資人適時納入基建股等資產部位，除有效降低投組的波動度外，亦有提升收益報酬機會。（作者為滙豐投信投資長）

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