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〈財經週報-限貸再起〉業者盼解除第2戶限貸成數

2025/06/16 05:30

央行限貸令鬆綁有限，今年上半年全面解除第2戶貸款限制機率微乎其微。（資料照）央行限貸令鬆綁有限，今年上半年全面解除第2戶貸款限制機率微乎其微。（資料照）

記者徐義平／專題報導

根據聯徵中心最新統計，今年第一季全國新增房貸平均利率2.36%，寫下16年來新高，而平均貸款成數則創近5年最低，顯見整體房貸走勢正朝利率走高、成數走低的趨勢前進。房產業者指出，現行房貸問題不只是利率拉高等問題，尤其房市歷經半年盤整，部分區域房價已出現鬆動，銀行對於房屋估值更加保守；因此，近期要交屋的民眾很有可能面臨房屋估值變低、成數再變少，甚至貸不到的機率恐拉高。

房貸申辦困難 業者：上半年解除第2戶限貸機率低

房市專家何世昌表示，房貸申辦困難過去通常出現在下半年或年底交屋潮，但今年上半年就已發生，此情況確實罕見，嚴重衝擊民眾購屋意願。雖然央行表示會檢討限貸令，但即便放寬，預料鬆綁程度極為有限，今年上半年全面解除第2戶貸款限制機率微乎其微。

不動產開發公會全聯會理事長楊玉全指出，現階段全球經濟不明，又經歷股災、債市震盪以及台幣升值，央行應盡速檢討並鬆綁選擇性信用管制，讓房市能夠安定。尤其央行第七波信用管制幾乎已到全面攔截購屋民眾的情況，甚至只買1戶也可能因信用管制導致未來申請房貸出現極大缺口，最大問題在於以最新市價認定豪宅，但房貸契約認定卻是3年前的購屋總價，一來一回就會出現房貸缺口。

房價以最新市值認定 房貸缺口恐擴大

舉例來說，曾先生3年前在新竹購買總價3,600萬元的預售屋，但交屋時市價上漲至4,100萬元，突破雙北市以外縣市豪宅4,000萬元限貸門檻，貸款成數從原本的7成縮減至3成，原本房貸7成貸款金額約2,520萬元，如今只能貸契約價的3成約1,080萬元，出現1,440萬元的房貸缺口。楊玉全認為，此管制造成購屋民眾財務調度上極大壓力。

根據房仲公會全聯會最新民調結果，高達46.3%的受訪者認為應放寬房貸部分限制，尤其要解除貸款的購屋門檻，減緩對購屋民眾的衝擊。高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，利率低、貸款成數高，等於信貸市場膨脹，房市進場門檻低，自然容易刺激交易量、推高房價；相對來說，利率維持高檔、貸款成數壓低，就會壓抑房市發展。

然而，房貸管制過嚴，受害最深的往往不是財力雄厚的建商或投資客，而是上車買預售屋的首購族，以及想要換屋的族群，後續可能需要檢視更多誤殺個案，進一步檢討政策並修正，才不至於擴大社會問題。

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