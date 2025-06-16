〈財經週報-限貸再起〉新青安續辦？ 財政部︰明年屆期前評估

新青安貸款受理情形

記者鄭琪芳／專題報導

儘管近來房市買氣已明顯降溫，但外界認為新青安貸款是助漲房價的因素之一，2026年7月底到期後是否續辦或調整，引發關注。內政部國土署2024年11月已明確表示，新青安補貼期間至2026年7月底，後續將不再補貼。財政部則表示，新青安到期後是否續辦或調整，將視房市現況、政策目的等整體評估。

財政部自2010年12月起推出「青年安心成家購屋優惠貸款」，協助無自有住宅者購屋，由8家公股銀行以自有資金辦理。2023年8月起推出新青安貸款，最高貸款額度自800萬提高至1,000萬元、貸款年限自30年延長至40年、寬限期由3年延長至5年，並由住宅基金補貼1碼（後增為1.5碼）及公股銀行補貼半碼，目前共補貼利息2碼（0.5個百分點），期限至2026年7月31日止。

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財部強化管理+央行打炒房 新青安受理較高峰腰斬

由於新青安貸款條件優渥，帶動自住買盤進場，使得新青安貸款撥貸戶數及金額呈倍數成長。根據統計，2023年7月青安貸款撥貸1,311戶、72.51億元，2023年8月倍增至2,599戶、167.86億元，2024年5月更暴增至8,273戶、635.99億元，創下歷史新高。

外界質疑新青安貸款助漲房價，加上新青安出現人頭戶、出租等亂象，財政部2024年6月祭出4大精進措施，包括每人限貸1次、新貸戶徵提自住切結書等，若違反規定，將追回補貼利息，並重新核定貸款條件等。另，中央銀行2024年9月推出第七波選擇性信用管制，被稱為「史上最重打炒房」，房價上漲的預期心理逐漸消退。

受此影響，新青安貸款受理、撥貸均呈下降趨勢，根據財政部國 庫署統計，2025年4月新青安受理件數降至4,422戶、金額370.51億元，撥貸件數降至4,144戶、金額332.91億元；與2024年5月的高峰相較，新青安受理及撥貸件數幾近腰斬。

內政部表明到期不再補貼 新青安續辦與否待評估

行庫主管表示，新青安貸款條件優渥，上路後確實推升購屋需求，不過，財政部推出精進措施後，房市逐漸回歸理性，加上央行第7波信用管制持續發酵、銀行房貸緊縮，近期股市動盪也影響購屋信心，民眾對房價上漲的「預期心理」消退，房市交易持續降溫。

外界關切新青安貸款屆期後是否續辦？內政部國土署已明確表示，新青安補貼期間至2026年7月底，後續將不再補貼；立法院內政委員會也做成附帶決議，要求新青安到期後，住宅基金不能再補貼。

不過，財政部表示，新青安貸款是為協助無自有住宅民眾購屋，距離到期還有1年多的時間，屆時將就房市現況、政策目的及執行成效等整體評估，新青安到期後是否續辦或調整政策內容，目前仍言之過早。

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