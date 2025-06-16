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〈財經週報-限貸再起〉 央行緊盯房市變化 總量管制將實施至第四季

2025/06/16 05:30

央行是否調整信用管制措施，預計將在6月19日理監事會議討論。 （中央社資料照）央行是否調整信用管制措施，預計將在6月19日理監事會議討論。 （中央社資料照）

記者陳梅英／專題報導

全體銀行各項放款餘額變動情形全體銀行各項放款餘額變動情形

儘管今年3月全體銀行不動產貸款集中度自1月的37.64%降至36.89%，但4月又微幅回升至36.94%，且不動產貸款餘額仍高，銀行信用資源仍有過度流向不動產之虞，加上房價居高不下，公股銀行普遍預期央行不動產信用管制短期內不會退場，自主總量管制也將如期實施自今年第四季。

回顧歷史，央行已三度祭出房市信用管制，首次為1989年3月至1996年9月，長達7年；第二次自2010年6月至2016年3月；第三次自2020年12月起實施至今。原本第三次打炒房在2023年上半年已有成效，但同年8月新青安貸款上路，政府提供1.5碼（目前為2碼）房貸利率補貼，並給予5年寬限期，導致房市再度升溫，量價齊揚，投機行為回升，銀行對不動產貸款集中度不斷攀高，央行憂心影響金融穩定。

央行於2024年陸續調升存準率，並於6、9月啟動第六波與第七波房市管制，首次將「有房無貸」族群納入，並將第2戶購屋貸款限制擴大至全國。此外，也以道德勸說方式要求銀行自主實施總量管制。

央行指出，2024年以來的管制已見初步成效，包含購地貸款、多戶購屋貸款及高價住宅貸款等項目成數皆下降，有助遏止投機需求，釋出資源轉供首購族；房市交易量下滑，六都今年1至5月的買賣移轉棟數較去年同期大減27.1%，創8年新低，民眾對房價看漲預期也出現降溫。

不動產貸款集中度下降 週四討論信用管制是否調整

另，全體銀行購置住宅與建築貸款餘額的年增率，分別從2024年9月的11.26%、10月的4.72%降至2025年4月底的8.8%、2.83%。其中，無自用住宅者購屋貸款占比自2023年1月底的57%升至61.9%；不動產貸款集中度持續下降，逾放比率仍維持低檔，整體風險尚在可控範圍。

不過，雖然集中度已降至37%以下，仍高於此次管制前（2020年底）的35.93%。截至目前，不動產貸款餘額增加42.05%，也高於總放款餘額增幅38.33%與非不動產貸款增幅36.24%，顯示信用資源仍偏向房市。

針對總量控管，央行已要求銀行於2024年第四季至2025年第四季，依自身資產規模與經營狀況調整不動產放款比重，並給予1年調整期，因此，期滿前總量管制政策將不會變動。不過，是否調整信用管制措施，預計將在6月19日理監事會議討論。

事實上，在3月理監事會議中，已有理事對近期房貸利率升高與交易量萎縮表達關切。有理事指出，央行應審慎引導房市朝「軟著陸」發展，避免房價劇烈修正，否則在銀行房貸集中度尚未明顯改善之際，恐進一步提高金融體系的信用風險。

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