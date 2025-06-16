風電供應鏈 籲政府支持降低成本

市場分析，風電價格每度高於5元，企業採購意願就不高。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕風電機艙廠西門子歌美颯（SGRE）呼籲，區塊開發三之三期很重要，但眼下最急迫的是要讓三之一、三之二期風場能走得下去。當風場前進不了，牽連的不只有開發商，擁有龐大僱員的供應鏈廠商接不到訂單，預期在二○二八至二○三○年會有數年時間面臨生產停擺，一旦斷炊就陷入裁員、甚至關廠的窘境。

西門子歌美颯亞太區營運總部董事長倪邇思日前在法國工商會活動上受訪表示，粗估台灣離岸風電產業就業人口超過一萬人，開發商約僅占一成，九成就業機會由相關供應鏈創造，包括零組件製造、碼頭預組裝地工作等。

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倪邇思指出，當風場延後開發進度，對開發商的影響程度遠不及對供應鏈的衝擊，這些供應鏈接不到訂單就面臨生產停擺的風險，甚至可能倒閉，「每年至少要有一個專案在進行才能順利營運，兩個專案很不錯，三個就是極佳」；倪邇思強調，確保三之一、三之二期每年都有專案可執行，攸關供應鏈工廠是否會面臨倒閉危機，甚至衝擊國內就業人口。

市場分析，風電價格每度高於五元，企業採購意願就不高。倪邇思呼籲，請經濟部一定要讓風場能走下去，尤其在改變三之三期選商規則後，也要盡可能協助壓低三之一、三之二期風場建置成本，包括港務行政費用、台電併網規費，以及國產化要更具彈性。

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