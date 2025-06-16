追兵將至 風電3-1、3-2融資仍卡關

企業買家預期三之三期風場售電價格會更低，間接導致企業向三之一、三之二期風場採購綠電的意願降低。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部能源署趕在本月底前釋出區塊開發三之三期選商規則草案，並召開說明會。業界推估備標期至少半年至一年，開標時間點落在明年上半年，雖未必能在年底前開標，但對融資尚未到位的三之一、三之二期風場而言，未解的融資卡關難題是雪上加霜。

企業買家預期 3-3價格更低

經濟部宣布離岸風電區塊開發三之三期撤除國產化項目，三之一、三之二期仍保留國產化項目，讓企業買家預期三之三期風場售電價格會更低，也間接導致企業向三之一、三之二期風場採購綠電的意願降低；當風場談不成CPPA（企業購售電合約），將無法與銀行融資，融資無法順利到位，風場開發進度也就停滯。

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過去三之一、三之二期選商，得標關鍵是國產化程度，價格評比上皆為零元競標。然而，三之三期不再強制國產化，也將不再採零元競標，擬訂定「底價」，開發商若未能談定CPPA，將由政府方收購；此外，選商機制擬將併網時間做為額外獎勵措施，意即愈早併網、底價愈高，評選將優先考量具技術實績者。

盤點目前區塊開發風場的進度，渢妙一風場預計在二○二七年併網，除此之外，尚無任何專案融資到位、向供應鏈下訂單，市場看好風睿（SRE）的海盛風場（F4）會是下一個往前走的專案，傳出正要與台灣智慧電能（台智電）簽約，但其餘三之一與三之二期風場的狀況仍生死未卜。

目前建置中的風場，包括潛力場址的大彰化西南第二階段及西北風場、海龍風場、台電二期風場，預計明年將陸續併網。

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