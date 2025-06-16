等無施工許可 中小型光電商恐陷倒閉潮

拿不到施工許可！中小型太陽能開發商撐不住恐面臨倒閉潮。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕「拿不到施工許可，案場一拖再拖，再多資金也燒光！」誠新綠能五月底爆發積欠工程款逾十億元，不少太陽能開發商私下指出，誠新綠能拖欠款項僅是冰山一角，許多中小型太陽能開發商也搖搖欲墜、恐面臨倒閉潮。

誠新集團旗下新和能源二○二二年取得逾五十六億元聯貸案，當時高層指出，在嘉南地區設置約一．五GW（十億瓦）漁電共生案場，同時手中有十四個規劃中案場，每案土地都逾一百公頃、發電量上看一二○MW（百萬瓦）；此外，集團旗下誠新國際負責土地開發、誠新綠能負責建造與營運太陽能電廠，誠光養殖負責漁電共生案場的養殖業務。

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業內人士表示，誠新集團圈了不少土地，但近兩年多隨著太陽能審查速度緩慢，地方政府不支持，加上漁電共生案場規定越來越嚴格，案件一拖再拖、成本也越墊越高，造成如今周轉困難。

事實上，部分私募基金過去也扮演太陽能案場開發商角色。業主抱怨，原以為兩年可拿到許可動工，如今卻還在原地打轉、完全沒有進度；業者私下抱怨：「問主管機關都說支持太陽能，但地方不給施工許可，也不說明原因，案件一直壓著，錢一直燒，再這樣下去，真的是逼大家關門。」

地方卡關 投注資源沒保障

開發商指出，過去是施工前舉辦地方說明會，過關後就能取得施工許可；如今「籌設許可前」就要辦說明會，業者要更早投注資源，但政府能給予什麼保障？取得許可後若遭地方人士抗議，政府能否執行公權力，保證合法業者順利動工？

業者感嘆，建築業取得建照後就可以施工，但蓋一座太陽能案場卻要遭各界指摘，不但要說明會、回饋鄉里，主管機關還有更嚴格的規定，眼下只能把手中案件盡速了結，只求以最小損失退場。

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