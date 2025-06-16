晶片、稀土出口續互掐咽喉 美中達全面協議路障多

由於美國政府仍收緊AI晶片出口規定，中國反壟斷監管機構暫停批准美國晶片設計軟體巨擘新思科技（Synopsys）與模擬軟體供應商安矽思（Ansys）合併案。 （彭博資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕儘管美中在倫敦就一項架構協議達成共識，但北京當局仍未承諾批准美國軍火供應商用於戰鬥機和飛彈系統的一些專用稀土磁鐵的出口許可，美國也繼續對中國採購的先進AI晶片實施出口限制，因擔心這些晶片被中國用於軍事用途，這個未解決的衝突對美中達成更全面的協議構成威脅。

路透報導，知情人士透露，在美中代表上週於倫敦舉行的談判中，中方似乎將解除軍用稀土磁鐵出口管制，與美國長期管制對中出口最新AI晶片的措施連結起來。這凸顯貿易談判出現新的轉折，談判最初圍繞著類鴉片毒品芬太尼販運、關稅稅率和中國對美貿易順差展開，但如今焦點已轉向出口管制。

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此外，美國官員還暗示，希望把對中國的現有關稅，在五月十二日於日內瓦商定的八月十日最後期限之後再延長九十天，這意味美中在此之前不太可能達成更持久的貿易協議。

英國《金融時報》報導，由於美國政府仍收緊AI晶片出口規定，中國反壟斷監管機構暫停批准美國晶片設計軟體巨擘新思科技（Synopsys）與模擬軟體供應商安矽思（Ansys）價值三五○億美元（約一．○四兆台幣）的合併案。這項交易已獲得美國與歐洲的批准，目前正處於中國國家市場監督管理總局的最後審查階段。

新思科技併安矽思 中國暫緩批准

中國國家市場監督管理總局暫停批准這宗合併案，發生在川普政府五月底決定，禁止包括新思科技、益華電腦（Cadence）和西門子數位化工業軟體公司（Siemens EDA）向中國出口電子設計自動化（EDA）軟體之後。

知情人士指出，美國此舉加大新思科技合併安矽思獲得中國審批的難度；另一知情人士則說，中方暫緩批准這項合併案，更可能原因是該交易本身的複雜性，而非美中貿易爭端。中國國家市場監督管理總局最初訂定了一八○日的審查時間，目前已超出這個期限。

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