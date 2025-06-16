今年超額儲蓄估首破4兆 創新高

近10年超額儲蓄統計

經常帳順差擴大 主計總處估投資率也創近3年新高

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處預估，今年投資率（國內投資毛額占GDP比率）約二十六．七七％、為近三年新高，但因國民儲蓄毛額增加更多，預估今年超額儲蓄（儲蓄毛額減投資毛額）首度突破四兆元、達四兆九五○億元，創史上新高。主計總處官員表示，近年來出口暢旺、經常帳順差擴大，使得超額儲蓄增加，但國內投資率也上升，「整體投資趨勢往上」。

「超額儲蓄」是「國民儲蓄毛額」與「國內投資毛額」的差額，亦是「商品及服務輸出入順差」、「國外要素所得收支淨額」及「國外移轉收支淨額」合計數。

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官員表示，外界常以閒置資金、投資不足等解讀「超額儲蓄」，但台灣是出口導向經濟體，經常帳順差大，加上內需市場較小、消費成長有限，超額儲蓄持續增加；不過，受惠於台商回流、半導體廠商加碼投資等，近幾年投資率顯著提升，投資動能明顯改善。

主計總處預測，今年國民儲蓄毛額約十一兆二八三五億元、較去年增加約五○六八億元，儲蓄率（國民儲蓄毛額占GNI比率）四十．九四％、年增○．二六個百分點。今年國內投資毛額約七兆一八八五億元、年增三五九二億元，投資率二十六．七七％、年增○．○九個百分點，投資率為近三年新高，也是近二十五年第三高，僅次於二○二一及二○二二年。

另，主計總處預估今年超額儲蓄將達四兆九五○億元、較去年增加一四七六億元；超額儲蓄率（超額儲蓄占GDP比率）則降至十五．二五％、年減○．一七個百分點。

台商回流、半導體廠加碼 整體投資趨勢明顯往上

官員表示，美中貿易戰及COVID-19疫情後，台商大量回流投資，加上半導體廠商擴充先進製程，國內投資明顯往上，尤其二○二一、二○二二年特別好，二○二三年較低迷，但這兩年投資明顯回溫，「廠商投資生產，產品大多出口，使得經常帳順差擴大，所以超額儲蓄增加」。

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