金融三業對中曝險 降至8769億續創低

根據金管會統計，我金融三業曝險降至8769億元，創有統計以來最低。（記者王孟倫攝）

截至今年4月 產險業長達28個月曝險金額維持「零」

〔記者王孟倫／台北報導〕隨著中國政經環境風險居高不下，我國金融業也持續減持曝險部位。根據金管會統計，截至二○二五年四月底，金融三業對中國曝險金額降至八七六九．五億元，續創統計以來新低；其中，產險業長達二十八個月曝險金額維持「零」。

「金融三業」包括銀行業、保險業及證券期貨業，曝險則是授信、投資及資金拆存三大項目，曝險部位越大，相對風險就越高。根據統計，截至今年四月底，金融三業對中國曝險金額八七六九．五億元，較去年同期減少一六五七．一億元或十五．八九％。目前金融業對中國曝險已降至統計以來最低。

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美中關稅戰風險 業者授信、投資大縮手

官員表示，金融三業在中國市場面臨很大的挑戰與動盪，也讓業者大幅緊縮當地的授信或投資業務，尤其美中關稅仍是無法預測的風險，金融業很擔心一不小心就「踩雷」。

其中，我國銀行業對中國曝險八一三二．○一億元，較去年同期減少一四五二．六七億元或十五．一六％。金管會銀行局副局長王允中表示，近來中國政經情勢下滑、地方債務風險增加，國際地緣政治風險升高，使得銀行業抱持審慎保守態度。

銀行局表示，基於風險考量，金管會也特別針對銀行業設有「對中國曝險法定門檻」，依規定，曝險金額占淨值比重不得超過一○○％。根據統計，截至今年四月底，國銀對中國曝險占淨值比為十七．二％，也是統計以來最低。

不過，政府規定是占淨值比一○○％以內，實際數字落差太大，根本就不會超過，有立委建議是否修訂門檻，才不會淪為「虛設」。

保險業方面，截至今年四月底，壽險業投資中國有價證券五二四億元，較去年同期減少二○九億元或二十九％；產險業則自二○二三年一月開始，對中國就沒有任何曝險，也就是連續二十八個月零曝險。

至於證券、期貨、投信業，根據統計，對中國曝險金額只有一一三．四九億元，較去年同期微增四．五七億元，曝險占淨值比則僅一．三九％。

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