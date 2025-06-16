晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

金融三業對中曝險 降至8769億續創低

2025/06/16 05:30

根據金管會統計，我金融三業曝險降至8769億元，創有統計以來最低。（記者王孟倫攝）根據金管會統計，我金融三業曝險降至8769億元，創有統計以來最低。（記者王孟倫攝）

截至今年4月 產險業長達28個月曝險金額維持「零」

〔記者王孟倫／台北報導〕隨著中國政經環境風險居高不下，我國金融業也持續減持曝險部位。根據金管會統計，截至二○二五年四月底，金融三業對中國曝險金額降至八七六九．五億元，續創統計以來新低；其中，產險業長達二十八個月曝險金額維持「零」。

「金融三業」包括銀行業、保險業及證券期貨業，曝險則是授信、投資及資金拆存三大項目，曝險部位越大，相對風險就越高。根據統計，截至今年四月底，金融三業對中國曝險金額八七六九．五億元，較去年同期減少一六五七．一億元或十五．八九％。目前金融業對中國曝險已降至統計以來最低。

美中關稅戰風險 業者授信、投資大縮手

官員表示，金融三業在中國市場面臨很大的挑戰與動盪，也讓業者大幅緊縮當地的授信或投資業務，尤其美中關稅仍是無法預測的風險，金融業很擔心一不小心就「踩雷」。

其中，我國銀行業對中國曝險八一三二．○一億元，較去年同期減少一四五二．六七億元或十五．一六％。金管會銀行局副局長王允中表示，近來中國政經情勢下滑、地方債務風險增加，國際地緣政治風險升高，使得銀行業抱持審慎保守態度。

銀行局表示，基於風險考量，金管會也特別針對銀行業設有「對中國曝險法定門檻」，依規定，曝險金額占淨值比重不得超過一○○％。根據統計，截至今年四月底，國銀對中國曝險占淨值比為十七．二％，也是統計以來最低。

不過，政府規定是占淨值比一○○％以內，實際數字落差太大，根本就不會超過，有立委建議是否修訂門檻，才不會淪為「虛設」。

保險業方面，截至今年四月底，壽險業投資中國有價證券五二四億元，較去年同期減少二○九億元或二十九％；產險業則自二○二三年一月開始，對中國就沒有任何曝險，也就是連續二十八個月零曝險。

至於證券、期貨、投信業，根據統計，對中國曝險金額只有一一三．四九億元，較去年同期微增四．五七億元，曝險占淨值比則僅一．三九％。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財