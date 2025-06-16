禁止戰略性高科技貨品輸出 華為、中芯 我納出口管制黑名單

經濟部貿易署近日公布「戰略性高科技貨品出口實體管理名單」更新版，禁止戰略性高科技貨品輸出給中芯國際。（路透檔案照）

切斷其獲取台廠關鍵技術等途徑

經濟部貿易署近日公布「戰略性高科技貨品出口實體管理名單」更新版，禁止戰略性高科技貨品輸出給中國華為。（彭博檔案照）

〔記者廖家寧／台北報導〕去年傳出中國華為迂迴採購台積電晶片，引起各界關注經濟部是否將華為等中企納入出口管制對象。經濟部貿易署近日公布「戰略性高科技貨品出口實體管理名單」更新版，禁止戰略性高科技貨品輸出給中國華為、中芯國際及其他海外子公司，以切斷其獲取台廠關鍵技術、材料及設備途徑。

貿易署增六○一個實體納黑名單

貿易署近日召開跨部會實體清單審查會議，基於防止武器擴散及其他國家安全考量，本月十日新增俄羅斯、巴基斯坦、伊朗、緬甸、中國涉及武擴活動等六○一個實體，其中包括華為、中芯等中資企業。

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經濟部官員指出，台灣掌握先進半導體的關鍵製造技術，是重點國家之一，台廠出口貨品要注意兩種樣態，一是高階運算力設備一定不可輸出至中國；另一貨品種類屬於「灰色地帶」，也就是單一貨品符合規範，但多項組合起來就可能不符合管制。

經濟部曾在二○二三年修正戰略性高科技產品出口管制清單，鬆綁低運算力產品出口，但AI（人工智慧）、電動車晶片與高效能運算系統等，仍維持嚴格管制。

貿易署官員強調，廠商出口至我國實體名單中受管制的實體，應事先取得貿易署核發的戰略性高科技貨品輸出許可證，才能憑許可證出口。另外，海關將協助執行邊境攔查，如果有業者未經許可擬出口予實體名單的對象，海關將不予放行。

貿易署提醒，廠商務必遵守出口管制規範，善盡企業查證義務，以避免涉入武擴活動；廠商若在未經許可的情況下出口管制貨品，將因違反「貿易法」而面臨裁罰。

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