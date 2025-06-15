卡位環保氣體 重電大廠新戰場

因應歐盟、日本趨勢，台電變電所運用到的氣體絕緣開關設備GIS將逐步汰換成環保型氣體，已在花蓮、台南變電所測試中。（中央社資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕台電氣體絕緣開關設備（GIS）改環保型氣體商機龐大，國內重電設備廠如華城、亞力、士電、東元、大同等，陸續與海外大廠商合作，其中，因高壓、特高壓GIS開關設備門檻較高，亞力切入中壓等級，盼明年推出中壓等級ECO GIS設備並取得台電認證。

GIS設備不只在台電變電所使用，包括風電、光電等場域也用，國內六十九KV特高壓以上GIS開關設備市占率最高的是中興電，先前中興電也因應台電與綠電市場需求，擴廠增產；業界分析，因六十九KV以上GIS還很難改用環保型氣體取代，國內仍是中興電的天下。

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至於六十九KV以下的中壓等級GIS開關設備則成為各家戰場，亞力副董鄭朝彬表示，六氟化硫（SF6）排放一公斤相當於二萬三千公斤二氧化碳，對節能減碳非常不利，亞力原本就在GIS、開關器材深耕，也與海外業者技術合作，希望今年樣品出爐，環保型GIS有機會明年申請台電認證；他透露，台電確實要求重電業盡快突破技術。

士林電機總經理謝漢章表示，士電的GIS開關從二十三KV（中壓）到一六一KV（特高壓）都有生產，士電確實也在環保型GIS領域研究，但與合作夥伴有簽署保密協定，尚無法對外透露；華城總經理許逸德也提到，目前國內業者多與歐系大廠合作，華城也有自己的合作夥伴，GIS氣體更改環保型將是趨勢，一旦成功，台電碳排勢必會大幅降低。

去年東元就與台灣西門子簽署合作備忘錄（MOU），要在台灣合作生產二十四KV無六氟化硫的Blue GIS，當時初估未來全台將有約上萬台設備汰換的需求商機。

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