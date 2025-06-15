台電加速減碳 變電所GIS汰換環保氣體

因應歐盟、日本趨勢，台電變電所運用到的氣體絕緣開關設備GIS將逐步汰換成環保型氣體，已在花蓮、台南變電所測試中。（中央社資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕台電除了推動強韌電網計畫，讓國內重電大廠雨露均霑外，也加速減碳腳步，因應歐盟、日本趨勢，台電變電所運用到的氣體絕緣開關設備GIS，其中的六氟化硫（SF6）氣體逐步汰換成環保型氣體，已在花蓮、台南變電所測試中，有助台電大幅減碳，重電廠也可望迎接新單商機。

選定花蓮玉里、台南歸仁變電所測試中

GIS是一種透過氣體絕緣的開關設備，不論是特高壓、超高壓等級的輸電，或中壓（普高）等級的配電系統都會使用，目前台灣的GIS開關設備還是六氟化硫（SF6）氣體，這是一種溫室氣體，暖化潛能是二氧化碳的二萬三千倍。

請繼續往下閱讀...

採用台灣西門子Blue GIS技術

由於歐盟明年起禁止高壓絕緣開關設備（GIS）中使用SF6，替代型氣體必須是環保氣體，歐系大廠腳步走得快，台灣西門子就與台電展開合作，已在花蓮玉里變電所，採用創新的Blue GIS技術，可降低環境負擔。

台電直言，特高壓等級技術門檻相當高，目前從配電等級GIS設備先著手，已向國內重電業者舉辦說明會，業者也都正與海外大廠展開技術合作；後續就要通過台電評定，成為合格廠商後才有資格投標。

目前台電選定測試的，除了花蓮玉里配電變電所外，台南歸仁二次變電所也將測試辦理，將中壓GIS改為環保型氣體。台電說明，試辦後要看成果，還需要一段時間驗證，一開始汰換較慢，但只要成熟穩定，就會進入大量汰換階段，如同電動車剛開始進入市場，也是先慢後快。

另外，配電線路自動化設備開關也使用SF6氣體，今年有一萬多條饋線會完成自動化設備，都會改為環保型氣體設備。至於商機有多大？目前尚難評估，但根據台電「配電系統升級計畫」，經費三三四億元中，就有近百億規劃要更換GIS設備。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法