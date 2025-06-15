晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

大專畢業生求職》逾5成離鄉背井 嘉義、基隆外漂最多

2025/06/15 05:30

根據勞動部最新統計，近五年多來大專畢業生僅四成四在戶籍地工作，台北市、台中市及高雄市在籍工作比重超過五成，扣除金馬等離島縣市，嘉義縣、基隆市「外漂」最多，大畢生在戶籍地工作不到二成。（中央社資料照）根據勞動部最新統計，近五年多來大專畢業生僅四成四在戶籍地工作，台北市、台中市及高雄市在籍工作比重超過五成，扣除金馬等離島縣市，嘉義縣、基隆市「外漂」最多，大畢生在戶籍地工作不到二成。（中央社資料照）

記者高嘉和／專題報導

根據勞動部最新統計，近五年多來大專畢業生僅四成四在戶籍地工作，台北市、台中市及高雄市在籍工作比重超過五成，扣除金馬等離島縣市，嘉義縣、基隆市「外漂」最多，大畢生在戶籍地工作不到二成；若從勞保投保人數來看，六都加上大新竹（新竹縣市）吸納逾八十七％的大專畢業生就業，有近半縣市占投保人數都不到一％。

七都吸納87％大畢生就業

根據最新統計，一○九到一一三年畢業大專生勞保投保人數約七十七萬人，在籍工作僅四十四．三四％，在戶籍地工作比例最高是台北市、達六十七．五八％，其次為台中市的五十五．九二％及高雄市的五十三．二八％，台南市、桃園市則為四十七．九一％、四十六．二九％，反而是戶籍人口最多的新北市僅三十五．一九％，不僅不如新竹縣的三十五．五七％與新竹市的四十二．八九％，甚至比東部花蓮縣的三十六．三九％都還低。

若以北北基組成的大台北生活圈來看，基隆市大畢生在籍工作比例更是本島倒數第二、僅十九．九三％，顯示大量就業人口住在基隆、新北，卻跨縣市到北市或其他地區工作。

勞動部官員分析，區域內交通便利、房價或房租差異及企業稅籍登記等原因，是造成北市吸納鄰近縣市大畢生就業選擇原因。

另從勞保投保人數來看，六都加上大新竹（新竹縣市）吸納逾八十七％的大專畢業生就業，包括宜蘭縣、嘉義市、南投縣、嘉義縣、花蓮縣、基隆市、台東縣、金門縣、澎湖縣及連江縣等十餘個縣市，占投保人數都不到一％。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財