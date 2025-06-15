大專畢業生求職》逾5成離鄉背井 嘉義、基隆外漂最多

根據勞動部最新統計，近五年多來大專畢業生僅四成四在戶籍地工作，台北市、台中市及高雄市在籍工作比重超過五成，扣除金馬等離島縣市，嘉義縣、基隆市「外漂」最多，大畢生在戶籍地工作不到二成。（中央社資料照）

記者高嘉和／專題報導

根據勞動部最新統計，近五年多來大專畢業生僅四成四在戶籍地工作，台北市、台中市及高雄市在籍工作比重超過五成，扣除金馬等離島縣市，嘉義縣、基隆市「外漂」最多，大畢生在戶籍地工作不到二成；若從勞保投保人數來看，六都加上大新竹（新竹縣市）吸納逾八十七％的大專畢業生就業，有近半縣市占投保人數都不到一％。

七都吸納87％大畢生就業

根據最新統計，一○九到一一三年畢業大專生勞保投保人數約七十七萬人，在籍工作僅四十四．三四％，在戶籍地工作比例最高是台北市、達六十七．五八％，其次為台中市的五十五．九二％及高雄市的五十三．二八％，台南市、桃園市則為四十七．九一％、四十六．二九％，反而是戶籍人口最多的新北市僅三十五．一九％，不僅不如新竹縣的三十五．五七％與新竹市的四十二．八九％，甚至比東部花蓮縣的三十六．三九％都還低。

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若以北北基組成的大台北生活圈來看，基隆市大畢生在籍工作比例更是本島倒數第二、僅十九．九三％，顯示大量就業人口住在基隆、新北，卻跨縣市到北市或其他地區工作。

勞動部官員分析，區域內交通便利、房價或房租差異及企業稅籍登記等原因，是造成北市吸納鄰近縣市大畢生就業選擇原因。

另從勞保投保人數來看，六都加上大新竹（新竹縣市）吸納逾八十七％的大專畢業生就業，包括宜蘭縣、嘉義市、南投縣、嘉義縣、花蓮縣、基隆市、台東縣、金門縣、澎湖縣及連江縣等十餘個縣市，占投保人數都不到一％。

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