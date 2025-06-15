大專畢業生求職》當黑手vs.端餐盤 薪情差4成

根據勞動部最新統計，大專畢業生（含博碩學士與專科）踏出校門找頭路，選擇行業不同的均薪差很大，工業部門較服務業部門勞退均薪高出十七．五％。（中央社資料照）

記者高嘉和／專題報導

不同學門薪情有差、不同行業薪情有差（資料來源︰勞動部 製表整理︰財經新聞群組）

又到了大專院校的畢業季。根據勞動部最新統計，大專畢業生（含博碩學士與專科）踏出校門找頭路，選擇行業不同的均薪差很大，工業部門較服務業部門勞退均薪高出十七．五％，若以工業部門中均薪最高的「製造業」與服務業部門最低的「住宿及餐飲業」相較，差距更達四十七．七％，也就是選擇製造業黑手較餐飲業端餐盤均薪高出逾四成。

理工生均薪 較藝術科生高逾5成

到今年一月底最新統計，一一三年畢業的大專畢業生勞退平均工資為四萬二七一四元，其中以攻讀「物理、化學及地球科學學門」的五萬五二二○元最高，其次是「工程及工程業學門」的五萬一○八七元；最低的是「藝術學門」的三萬四三○八元，次低是「餐旅及民生服務學門」的三萬四四七七元；也就是攻讀「物理、化學及地球科學學門」薪情最好、「藝術學門」最差，勞退平均提繳工資差距可達六十．九％。

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除了要讀對學門、也得選對行業，畢業後踏出校門選擇「住宿及餐飲業」，均薪僅三萬四六五二元，較「製造業」的五萬一二○○元，差距達四十七．七％。

另從縣市別來看，竹科大本營的新竹市與新竹縣（勞保投保縣市）包辦前二名，其中新竹市勞退均薪高達六萬一一七八元、新竹縣也有五萬一二六元，台北市四萬五二三八元居第三；倒數三名依序為屏東縣的三萬六六二五元、嘉義市的三萬六九一○元及雲林縣的三萬七六八五元。

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