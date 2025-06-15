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缺工與躺平並存？20萬大畢生不願找頭路

2025/06/15 05:30

大畢生人數降、未投保率增（資料來源︰勞動部製表整理︰財經新聞群組）大畢生人數降、未投保率增（資料來源︰勞動部製表整理︰財經新聞群組）

記者高嘉和／專題報導

根據勞動部最新統計，近五個學年畢業的大畢生，未投保率（勞保、農保及公保等）平均達十九％，約有十九．六萬人未出國、沒當兵也沒就學，卻不願找頭路。（中央社資料照）根據勞動部最新統計，近五個學年畢業的大畢生，未投保率（勞保、農保及公保等）平均達十九％，約有十九．六萬人未出國、沒當兵也沒就學，卻不願找頭路。（中央社資料照）

受少子女化影響，近五年來大專畢業生人數持續減少，台灣不少行業也出現缺工現象。根據勞動部最新統計，近五個學年（一○九到一一三年）畢業的大畢生，未投保率（勞保、農保及公保等）平均達十九％，約有十九．六萬人未出國、沒當兵也沒就學，卻不願找頭路。

根據勞動部最新大專生就業統計，近五個學年畢業的大畢生，剔除境外、在學及軍保後的可工作人口約一○四．六萬人，其中以勞保約七十九．九萬人最多，其次是公保的四．九萬人及農保的二九三八人，未投保人數約十九．六萬人；官員分析，這群大畢生未出國、沒當兵也沒在就學，可能是待業家中、甚至是躺平。

若從各畢業學年來看，一一三年畢業的大畢生到今年一月底踏出校門已超過半年，但未投保率高達三十二．九二％，即約三分之一還在找頭路、家裡蹲；而一○九年畢業的大畢生，踏出校門快五年，仍有十四．二二％未投保。未投保畢業生中，以大學畢逾七成最多，設籍六都也超過七成，未曾投保者約近六成。

近15％寧可打工 不願全職

另就算就業，也有不少大畢生寧可打工、也不願全職。最新統計顯示，一一三年畢業投入職場的大畢生中，有十四．五五％屬「非全時工作」、選擇「部分工時」；隨著踏入職場時間增加，部分工時占比一路下滑，但近五年來畢業的大畢生平均仍有七．三五％選擇部分工時。

官員提醒，即使是短期臨時工或工讀生，只要有僱傭關係，雇主就必須依法為其辦理加保，就算是自營工作者也可透過職業工會投保，現在很多所謂新形態打工未規定投保，職場新鮮人可提出檢舉來保障自身權益。

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