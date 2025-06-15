跨國智庫齊聚台灣DSET 分享AI治理

科技、民主與社會研究中心（DSET）舉辦2025國際高峰會，其中找來專家討論AI供應鏈韌性，提及國際趨勢、台灣連結與地緣政治影響等，並關注投資、透明度與擴大應用。（記者吳柏軒攝）

〔記者吳柏軒／台北報導〕科技、民主與社會研究中心（DSET）二○二五國際高峰會昨日登場，其中針對人工智慧（AI）供應鏈韌性，邀集跨國專家及智庫代表與台灣研究員交流，包含針對歐盟的AI治理即將放寬，以利吸引外資，也提及台灣如何在AI與全球連結，在地緣政治下如何自處，並強調AI從硬體運算、軟體數據到人才等各層面治理。

今年針對半導體、AI、能源安全及無人機等供應鏈韌性進行交流對話，AI場次中，DSET諮詢委員吳介民主持，盼專家們探討AI安全與創新衡平、各國AI治理差距、歐盟AI治理經驗分享、台灣如何與世界連結等。

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美國特別競爭研究計畫（SCSP）未來技術平台資深主任David Lin分析，AI-Stack（AI多人共用與整合管理平台）第一層是硬體跟運算，第二層為軟體與數據，第三層是人才，一國的創新力不只發明，還要真正應用，政府須有相應政策，才能讓技術具真正競爭力；他也舉例台灣要轉型成AI島，不只硬體、還要軟體與人才，應思考如何重振台灣軟體生態系。

台灣硬體強 卻缺乏匹配AI戰略

DSET民主治理組組長黃凱紳示警，台灣半導體占先進製程的九成，卻沒有匹配的AI戰略，也夾在美國與中國之間，往哪邊就會有另一邊壓力，但民主國家針對AI有問責制、透明度與尊重個人權利等，目前各國AI都在搶快，台灣卻定位不明、研究分散與仍處供應鏈下游，雖代工能力被信任，卻不是AI前沿，在AI競爭下台灣應尋求更多國際合作，若不努力，現在握有的關鍵技術恐被取代。

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