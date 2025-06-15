供應鏈韌性峰會 美智庫建議G7改T7

美國傳統基金會中國與國家安全政策資深研究員葉望輝。（記者吳柏軒攝）

〔記者吳柏軒／台北報導〕科技、民主與社會研究中心（DSET）舉辦二○二五國際高峰會論壇，廣邀各國專家、智庫代表，聚焦半導體、AI（人工智慧）、能源安全及無人機等供應鏈韌性戰略；美國智庫資深研究員葉望輝（Stephen Yates）建議G7（七大工業國組織）改為T7，建立科技為主的民主聯盟，也半開玩笑稱「Ｔ也可代表台灣」，顯示對台灣半導體的重視。

美國傳統基金會資深研究員葉望輝（右二）呼籲仿效G7模式，籌建新興科技的國家級峰會T7，台灣可擔任要角。（記者吳柏軒攝）

葉望輝：建立科技為主的民主聯盟T7 「Ｔ也可代表台灣」

DSET邀集美、歐、日、韓、澳、烏等各國專家與國內產官學研共同交流，在半導體供應鏈討論中，由美國傳統基金會中國與國家安全政策資深研究員葉望輝打頭陣；他提到，當中國把持國際機構，未來新興科技須重新安排，主張G7概念上可再建立半導體相關的T7聯盟，讓稀土、能源等與半導體相關的民主供應鏈更完整安全，「Ｔ也可代表台灣」。

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籌建新聯盟 反制中國把持國際機構

DSET執行長張智程表示，近年因地緣政治，台灣須保持關鍵技術與地位，AI為戰略地位，台灣盼當世界最可靠的合作夥伴，但須防堵中國如華為藉由影子公司規避審查，必須增強出口管制，建立盟國間的市場與策略等。

保護台灣關鍵技術 應增強出口管制

日本地經學研究所所長鈴木一人呼籲，盟國間組成網絡，共享資源，達到各國都有製造半導體能力，以提供危急時刻生產。

韓國貿易安保管理院院長徐廷珉表示，韓國在進口供應鏈有法規與穩定基金避免中斷，目前規模十兆韓元（約二一六○億多元台幣），也提高罰則防堵關鍵物資、敏感科技外流；韓國總統李在明近期上任無縫接軌，半導體AI是首要任務，針對管理新興科技議題，也獲得跨黨派支持。

蘭德公司科技分析資深顧問Jimmy Goodrich則強調，中國產能過剩，造成市場非公平競爭，未來美國與盟友間的半導體安全韌性需朝向保護與提升兩大方向，首先確保對手無法進一步擴大，包含成熟製程，而美國要重建供應鏈，台灣值得學習，美國公司對台灣創新也有推力。

國科會主委吳誠文強調，台灣半導體晶片強大、高良率，未來要跟全球產業共同合作，除了二奈米等先進製程，成熟製程如十二奈米、廿八奈米等也是國安產品的關鍵，盼與民主供應鏈國家形成重要盟友，促進全球穩定與繁榮。

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