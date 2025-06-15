晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

供應鏈韌性峰會 美智庫建議G7改T7

2025/06/15 05:30

美國傳統基金會中國與國家安全政策資深研究員葉望輝。（記者吳柏軒攝）美國傳統基金會中國與國家安全政策資深研究員葉望輝。（記者吳柏軒攝）

〔記者吳柏軒／台北報導〕科技、民主與社會研究中心（DSET）舉辦二○二五國際高峰會論壇，廣邀各國專家、智庫代表，聚焦半導體、AI（人工智慧）、能源安全及無人機等供應鏈韌性戰略；美國智庫資深研究員葉望輝（Stephen Yates）建議G7（七大工業國組織）改為T7，建立科技為主的民主聯盟，也半開玩笑稱「Ｔ也可代表台灣」，顯示對台灣半導體的重視。

美國傳統基金會資深研究員葉望輝（右二）呼籲仿效G7模式，籌建新興科技的國家級峰會T7，台灣可擔任要角。（記者吳柏軒攝）美國傳統基金會資深研究員葉望輝（右二）呼籲仿效G7模式，籌建新興科技的國家級峰會T7，台灣可擔任要角。（記者吳柏軒攝）

葉望輝：建立科技為主的民主聯盟T7 「Ｔ也可代表台灣」

DSET邀集美、歐、日、韓、澳、烏等各國專家與國內產官學研共同交流，在半導體供應鏈討論中，由美國傳統基金會中國與國家安全政策資深研究員葉望輝打頭陣；他提到，當中國把持國際機構，未來新興科技須重新安排，主張G7概念上可再建立半導體相關的T7聯盟，讓稀土、能源等與半導體相關的民主供應鏈更完整安全，「Ｔ也可代表台灣」。

籌建新聯盟 反制中國把持國際機構

DSET執行長張智程表示，近年因地緣政治，台灣須保持關鍵技術與地位，AI為戰略地位，台灣盼當世界最可靠的合作夥伴，但須防堵中國如華為藉由影子公司規避審查，必須增強出口管制，建立盟國間的市場與策略等。

保護台灣關鍵技術 應增強出口管制

日本地經學研究所所長鈴木一人呼籲，盟國間組成網絡，共享資源，達到各國都有製造半導體能力，以提供危急時刻生產。

韓國貿易安保管理院院長徐廷珉表示，韓國在進口供應鏈有法規與穩定基金避免中斷，目前規模十兆韓元（約二一六○億多元台幣），也提高罰則防堵關鍵物資、敏感科技外流；韓國總統李在明近期上任無縫接軌，半導體AI是首要任務，針對管理新興科技議題，也獲得跨黨派支持。

蘭德公司科技分析資深顧問Jimmy Goodrich則強調，中國產能過剩，造成市場非公平競爭，未來美國與盟友間的半導體安全韌性需朝向保護與提升兩大方向，首先確保對手無法進一步擴大，包含成熟製程，而美國要重建供應鏈，台灣值得學習，美國公司對台灣創新也有推力。

國科會主委吳誠文強調，台灣半導體晶片強大、高良率，未來要跟全球產業共同合作，除了二奈米等先進製程，成熟製程如十二奈米、廿八奈米等也是國安產品的關鍵，盼與民主供應鏈國家形成重要盟友，促進全球穩定與繁榮。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財