川普擴大鋼鋁稅 8類進口家電增至50％

美國商務部發布公告，自六月二十三日起擴大鋼、鋁衍生製品的關稅課徵範圍，新納入一系列進口家電產品，將課徵高達五十％的關稅。（法新社）

〔記者高嘉和／綜合報導〕美國商務部發布公告，宣布自六月二十三日起，將擴大鋼、鋁衍生製品的關稅課徵範圍，新納入一系列進口家電產品，將課徵高達五十％的關稅；這被視為美國總統川普政府推動其「讓製造業重返美國」政策的新一波貿易保護主義措施。

受影響的有八種常見家用電器，包括雙用冰箱、大小型烘乾機、洗衣機、洗碗機、上掀式與直立式冷凍櫃、烹飪爐具與烤箱，以及廚餘處理機和焊接鐵線層架。根據《聯邦公報》，這項新增的關稅將根據每件產品中所含鋼鐵的價值進行評估；由於鋼鋁材料在家電製造中被廣泛應用，預計將大幅提高進口家電的成本。

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這是川普自今年三月對進口鋼鐵和鋁材加徵二十五％關稅以來，第二次擴大衍生產品的涵蓋清單。早在三月第一輪關稅生效前，川普就已將近三百個產品類別納入課徵範圍，涵蓋馬蹄鐵到推土機刀片等多種產品；本月初，更進一步將鋼鋁產品的進口關稅從原先的二十五％調高至五十％，並於六月四日正式生效。

韓系大廠衝擊大

該措施對全球家電製造商，特別是韓系大廠三星和LG的營運帶來挑戰與變數；進口成本的大幅上升，可能進一步推升美國市場家電售價，並壓縮利潤空間。

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