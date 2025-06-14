晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

川普擴大鋼鋁稅 8類進口家電增至50％

2025/06/14 05:30

美國商務部發布公告，自六月二十三日起擴大鋼、鋁衍生製品的關稅課徵範圍，新納入一系列進口家電產品，將課徵高達五十％的關稅。（法新社）美國商務部發布公告，自六月二十三日起擴大鋼、鋁衍生製品的關稅課徵範圍，新納入一系列進口家電產品，將課徵高達五十％的關稅。（法新社）

〔記者高嘉和／綜合報導〕美國商務部發布公告，宣布自六月二十三日起，將擴大鋼、鋁衍生製品的關稅課徵範圍，新納入一系列進口家電產品，將課徵高達五十％的關稅；這被視為美國總統川普政府推動其「讓製造業重返美國」政策的新一波貿易保護主義措施。

受影響的有八種常見家用電器，包括雙用冰箱、大小型烘乾機、洗衣機、洗碗機、上掀式與直立式冷凍櫃、烹飪爐具與烤箱，以及廚餘處理機和焊接鐵線層架。根據《聯邦公報》，這項新增的關稅將根據每件產品中所含鋼鐵的價值進行評估；由於鋼鋁材料在家電製造中被廣泛應用，預計將大幅提高進口家電的成本。

這是川普自今年三月對進口鋼鐵和鋁材加徵二十五％關稅以來，第二次擴大衍生產品的涵蓋清單。早在三月第一輪關稅生效前，川普就已將近三百個產品類別納入課徵範圍，涵蓋馬蹄鐵到推土機刀片等多種產品；本月初，更進一步將鋼鋁產品的進口關稅從原先的二十五％調高至五十％，並於六月四日正式生效。

韓系大廠衝擊大

該措施對全球家電製造商，特別是韓系大廠三星和LG的營運帶來挑戰與變數；進口成本的大幅上升，可能進一步推升美國市場家電售價，並壓縮利潤空間。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財