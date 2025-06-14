晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

我對外資產、負債雙創高 成全球第6大淨債權國

2025/06/14 05:30

中央銀行昨發布二○二四年底台灣國際投資部位，去年台灣對外資產、負債皆創下新高，但因台股漲幅大，外資持有電子股市值大幅上揚，反造成我對外負債增幅超過資產，兩相互抵，台灣從全球第五大淨債權國退居至第六。（中央社資料照）中央銀行昨發布二○二四年底台灣國際投資部位，去年台灣對外資產、負債皆創下新高，但因台股漲幅大，外資持有電子股市值大幅上揚，反造成我對外負債增幅超過資產，兩相互抵，台灣從全球第五大淨債權國退居至第六。（中央社資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行昨發布二○二四年底台灣國際投資部位，去年台灣對外資產、負債皆創下新高，但因台股漲幅大，外資持有電子股市值大幅上揚，反造成我對外負債增幅超過資產，兩相互抵，去年台灣國際投資淨資產部位降至一兆五五六二億美元，年減一五二九億美元或九％，台灣從全球第五大淨債權國退居至第六。

名次雖下降 國際地位仍穩健

央行強調，儘管台灣在全球淨債權國名次下降，但整體國際地位仍然維持高度穩健。

央行統計，去年台灣對外資產總額三兆三四八億美元，年增一四八一億美元或五．一％，主因是國人增持國外有價證券及證券價格上揚。其中，國人對外直接投資五六七二．八億美元、對外證券投資一兆四五七六．九億美元雙創新高。

對外負債受惠台股表現強勁，外資對台直接投資與證券投資分別成長至一五二二．四億美元與九八六二．七億美元新高，使我國對外負債大增三○一一．五億美元，達一兆四七八六．五億美元，年增幅達二十五．六％。

官員表示，台股去年漲幅二十八．五％，在全球股市中僅次於美國那斯達克指數，外資高度持股的電子類股，漲幅更達四十三．二％。

由於我對外負債結構中，外資對台灣證券投資比重高達六十六．七％，其中股票、基金占六十六．四％，股市上揚反而推升我國對外負債規模；反觀我對外資產中，股權與基金僅占總資產的十三．九％、債券占三十四．一％，相對較為穩健、漲幅有限，導致資產增幅不及負債，使淨資產出現下滑。

央行官員強調，淨債權國排名變動無法以好壞論斷。例如，新加坡也因股價上漲，排名由第九滑落至第十一；反觀韓國股市下跌九．六％、對外負債減少，排名反從第十一升至第九。

官員說，台灣長年維持經常帳順差，整體國際投資部位規模龐大，不論是外資投資國內市場，或是國人資產配置海外，皆反映台灣金融市場與經濟體量同步擴張的趨勢。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財