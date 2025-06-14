我對外資產、負債雙創高 成全球第6大淨債權國

中央銀行昨發布二○二四年底台灣國際投資部位，去年台灣對外資產、負債皆創下新高，但因台股漲幅大，外資持有電子股市值大幅上揚，反造成我對外負債增幅超過資產，兩相互抵，台灣從全球第五大淨債權國退居至第六。（中央社資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行昨發布二○二四年底台灣國際投資部位，去年台灣對外資產、負債皆創下新高，但因台股漲幅大，外資持有電子股市值大幅上揚，反造成我對外負債增幅超過資產，兩相互抵，去年台灣國際投資淨資產部位降至一兆五五六二億美元，年減一五二九億美元或九％，台灣從全球第五大淨債權國退居至第六。

名次雖下降 國際地位仍穩健

央行強調，儘管台灣在全球淨債權國名次下降，但整體國際地位仍然維持高度穩健。

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央行統計，去年台灣對外資產總額三兆三四八億美元，年增一四八一億美元或五．一％，主因是國人增持國外有價證券及證券價格上揚。其中，國人對外直接投資五六七二．八億美元、對外證券投資一兆四五七六．九億美元雙創新高。

對外負債受惠台股表現強勁，外資對台直接投資與證券投資分別成長至一五二二．四億美元與九八六二．七億美元新高，使我國對外負債大增三○一一．五億美元，達一兆四七八六．五億美元，年增幅達二十五．六％。

官員表示，台股去年漲幅二十八．五％，在全球股市中僅次於美國那斯達克指數，外資高度持股的電子類股，漲幅更達四十三．二％。

由於我對外負債結構中，外資對台灣證券投資比重高達六十六．七％，其中股票、基金占六十六．四％，股市上揚反而推升我國對外負債規模；反觀我對外資產中，股權與基金僅占總資產的十三．九％、債券占三十四．一％，相對較為穩健、漲幅有限，導致資產增幅不及負債，使淨資產出現下滑。

央行官員強調，淨債權國排名變動無法以好壞論斷。例如，新加坡也因股價上漲，排名由第九滑落至第十一；反觀韓國股市下跌九．六％、對外負債減少，排名反從第十一升至第九。

官員說，台灣長年維持經常帳順差，整體國際投資部位規模龐大，不論是外資投資國內市場，或是國人資產配置海外，皆反映台灣金融市場與經濟體量同步擴張的趨勢。

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