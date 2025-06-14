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壽險金控看匯率》凱基金老董掛保證 人壽依然會最賺

2025/06/14 05:30

凱基金控暨凱基人壽董事長王銘陽（右）。（業者提供）凱基金控暨凱基人壽董事長王銘陽（右）。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕凱基金控旗下壽險子公司五月因匯損慘虧，昨股東會小股東均擔憂後續虧損是否會擴大？凱基金控暨凱基人壽董事長王銘陽向股東「掛保證」，表示過去人壽是所有子公司中最賺錢的，「將來也會是」。

凱基人壽去年度受惠於投資收益上揚、避險成本改善及保費收入成長，推升獲利成長達一一八％，但因五月新台幣兌美元急升，造成嚴重匯損，凱壽五月稅後虧損七十九．九七億元，拖累金控母公司五月由盈餘轉虧損七十三．六三億。

王銘陽坦言，壽險持有很多外幣資產，因此五月出現很大虧損，對經營團隊也是很大的「shock（衝擊）」。因應匯率風險，需重新擬定商品策略，將在外部通路加強推動外幣保單，避免外幣匯兌損失；同時推動投資型保單，可使公司承擔較小風險；另積極推動分紅保單，因七十％盈餘歸保戶，也算風險分散。

他強調，經營團隊會密切監控匯率變化，隨時調整避險比率。至於投資人關注「人壽是否會繼續虧損？」王銘陽說，「當然不希望繼續虧損」，強調過去壽險是所有子公司中最賺錢的，「將來也會是」。

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