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壽險金控看匯率》富邦金：台幣升值有利有弊 對台灣資產是好事

2025/06/14 05:30

富邦金控昨召開股東會，董事長蔡明興表示，新台幣升值對台灣資產是好的、也會推升股市，但需要時間讓出口商、壽險業和投資人適應。（中央社）富邦金控昨召開股東會，董事長蔡明興表示，新台幣升值對台灣資產是好的、也會推升股市，但需要時間讓出口商、壽險業和投資人適應。（中央社）

〔記者吳欣恬／台北報導〕富邦金控昨召開股東會，董事長蔡明興表示，新台幣升值對台灣資產是好的、也會推升股市，但需要時間讓出口商、壽險業和投資人適應。

受到新台幣狂升帶來的匯兌損失影響，富邦人壽五月虧損逾九十億元，也拖累母公司富邦金控虧損五十七．九億元。富邦人壽董事長林福星強調，壽險公司不同資產會有對沖關係，真正影響不會那麼大；但因為外匯波動直接進到當期損益，大家會覺得衝擊很大，而在金管會推出多項新措施後，損益影響沒有那麼大；他強調，富邦人壽淨值與清償能力還是非常健康，不用擔心。

盼升值勿太快太猛

蔡明興則說，新台幣升值有利有弊，好的是進口物價下跌，像是石油和大宗物資，可見的未來，台灣通膨會慢慢下降；壞的是對出口產業和壽險業的影響。他希望匯率要升值的話不要那麼快、那麼猛，能有些時間讓各行各業以及投資美元的民眾有時間去適應。

他說，看過去台股走勢，匯率升值時股票都是上漲的，因為資金湧入，對台灣資產例如股票、不動產等都是好的，且台灣資金就不會出去、還會有外資進來。

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