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壽險金控看匯率》國泰金：匯率巨震估已過 仍須小心應對

2025/06/14 05:30

國泰金控董事長蔡宏圖昨表示，，後續匯率變化「應該不會像五月那麼激烈」，但還是須小心應對。（資料照）國泰金控董事長蔡宏圖昨表示，，後續匯率變化「應該不會像五月那麼激烈」，但還是須小心應對。（資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕六月十三日可說是「金控超級日」，多家金控同日召開股東會，新台幣匯率成為各壽險金控股東們必出考題。國泰金控董事長蔡宏圖昨表示，五月新台幣升值太短、太快來不及反應，因此對數字（損益）上有很大影響，後續匯率變化「應該不會像五月那麼激烈」，但還是須小心應對。

蔡宏圖指出，美國關稅政策是震撼彈，在多國協商後變成一齣連續劇，連美國都不知道最終結果，希望對台灣影響能降到最低，關稅影響是多重面向，不只製造業，連金融都受到影響；關稅雖影響重大，預期最終會走向妥協。

避險措施已重新布局

蔡宏圖說，五月初兩天內新台幣匯率強升了九％，的確讓大家措手不及；過去一個多月以來，金融壽險、製造業對匯率避險措施都有布局上的調整，因應比較適宜。

他坦言，由於五月升值太短、太快來不及反應，因此對數字上有很大影響，預期未來不會像過去如此劇烈，金管會也實施暫行策略，壽險每一天每一年都要做好避險。

國泰金控總經理李長庚表示，近期美元指數走弱，不僅新台幣升值，其他貨幣也有相同趨勢，因此整體影響偏向中性；但若未來出現「新台幣獨強」，對出口導向的台灣經濟及擁有大量海外資產的壽險業，可能會產生較大衝擊。

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