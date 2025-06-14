股東會速報》今年票價下降正常 星宇：爆發式獲利難

星宇航空董事長張國煒盼今年再創佳績。（資料照，記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕星宇航空（2646）昨舉行股東會，董事長張國煒表示，目前航空業是完全競爭的市場，尤其廉價航空很多，疫後初期票價高漲，是非正常現象，今年票價往下降，連日本線票價都掉，才是正常的，未來爆發式獲利可能不會再發生了。

針對加入國際航空聯盟的時程，張國煒指出，星宇航空目前還是小公司，加入聯盟有沒有比較好，還是要小心，會先採取與個別航空公司合作的方式，除已合作的阿拉斯加航空外，近期也可望與一家美籍航空合作，申請加入聯盟的計畫會稍微往後延。

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張國煒表示，今年第一季營運不錯，第二季遇到關稅戰，下半年還要觀察，畢竟川普每天出新招；另外，7月5日的地震海嘯說法，對日本線短期有影響，但也沒辦法。整體而言，今年挑戰滿多，但希望獲利可以再創佳績。

富喬高階材料 下半年出貨比重躍進

〔記者卓怡君／台北報導〕PCB玻纖布廠富喬（1815）昨召開股東會，董事長張元賓表示，針對AI伺服器所需關鍵高階材料LOW DK（高頻高速低耗損材料）已完成專利布局，目前進入量產，並逐漸提高LOW DK先進製程產能比重。另外，針對800G交換器及M8高階CCL（銅箔基板）所需次世代LOW DK產品也通過客戶認證，因應客戶強大需求，將於下半年提升出貨比重。

張元賓指出，因應全球AI浪潮，五大CSP（雲端服務供應商）持續擴大基礎設備資本支出，LOW DK產品需求強勁，今年持續擴大資本支出，整體LOW DK先進製程的產能比重，將由目前的20%到今年第四季提升至50%以上。

嘉澤：AI貢獻營收不如預期

〔記者方韋傑／台北報導〕連接器族群股王嘉澤（3533）昨舉行股東會，董事長朱德祥會後表示，公司目前尚未因美國關稅政策感受到實質衝擊，但受到新台幣升值影響，第二季將出現匯損，加上AI伺服器新品架構調整，今年來自AI相關產品的營收貢獻恐不如預期。

嘉澤曾預估全年營收將因匯率因素下調5%至6%，毛利率也將同步下修2至3個百分點。朱德祥說，下半年營運仍可望優於上半年，預估營收比重約略為48比52，其中NB應用相對穩定，PC市場則預期第三、四季會出現拉貨潮，傳統旺季效應仍有支撐力道。

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