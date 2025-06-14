晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

股東會速報》今年票價下降正常 星宇：爆發式獲利難

2025/06/14 05:30

星宇航空董事長張國煒盼今年再創佳績。（資料照，記者王憶紅攝）星宇航空董事長張國煒盼今年再創佳績。（資料照，記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕星宇航空（2646）昨舉行股東會，董事長張國煒表示，目前航空業是完全競爭的市場，尤其廉價航空很多，疫後初期票價高漲，是非正常現象，今年票價往下降，連日本線票價都掉，才是正常的，未來爆發式獲利可能不會再發生了。

針對加入國際航空聯盟的時程，張國煒指出，星宇航空目前還是小公司，加入聯盟有沒有比較好，還是要小心，會先採取與個別航空公司合作的方式，除已合作的阿拉斯加航空外，近期也可望與一家美籍航空合作，申請加入聯盟的計畫會稍微往後延。

張國煒表示，今年第一季營運不錯，第二季遇到關稅戰，下半年還要觀察，畢竟川普每天出新招；另外，7月5日的地震海嘯說法，對日本線短期有影響，但也沒辦法。整體而言，今年挑戰滿多，但希望獲利可以再創佳績。

富喬高階材料 下半年出貨比重躍進

〔記者卓怡君／台北報導〕PCB玻纖布廠富喬（1815）昨召開股東會，董事長張元賓表示，針對AI伺服器所需關鍵高階材料LOW DK（高頻高速低耗損材料）已完成專利布局，目前進入量產，並逐漸提高LOW DK先進製程產能比重。另外，針對800G交換器及M8高階CCL（銅箔基板）所需次世代LOW DK產品也通過客戶認證，因應客戶強大需求，將於下半年提升出貨比重。

張元賓指出，因應全球AI浪潮，五大CSP（雲端服務供應商）持續擴大基礎設備資本支出，LOW DK產品需求強勁，今年持續擴大資本支出，整體LOW DK先進製程的產能比重，將由目前的20%到今年第四季提升至50%以上。

嘉澤：AI貢獻營收不如預期

〔記者方韋傑／台北報導〕連接器族群股王嘉澤（3533）昨舉行股東會，董事長朱德祥會後表示，公司目前尚未因美國關稅政策感受到實質衝擊，但受到新台幣升值影響，第二季將出現匯損，加上AI伺服器新品架構調整，今年來自AI相關產品的營收貢獻恐不如預期。

嘉澤曾預估全年營收將因匯率因素下調5%至6%，毛利率也將同步下修2至3個百分點。朱德祥說，下半年營運仍可望優於上半年，預估營收比重約略為48比52，其中NB應用相對穩定，PC市場則預期第三、四季會出現拉貨潮，傳統旺季效應仍有支撐力道。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財