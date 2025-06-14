AI推升電力需求 華城、士電營運強

士電總經理謝漢章。（記者林菁樺攝）

華城 受惠德州「星門計畫」 士電 重電訂單滿手

華城總經理許逸德。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕重電大廠華城（1519）、士電（1503）昨召開股東會，華城總經理許逸德透露，去年底接獲百億元訂單，有60億元來自美國AIDC（資料中心），其中20億元是德州「星門計畫」（Stargate），華城是此計畫首個受惠台廠，但赴美設廠成本高，華城先透過租倉儲建立安全庫存，避免客戶擔憂斷料、缺料；士電則持續尋找合適的夥伴，對赴美設廠持續評估。

華城今年營運可優於去年

許逸德分析，重電有電網強韌、能源轉型、淨零碳排等支撐，在AI推波助瀾下，預估未來5到10年電力設備需求仍舊強勁。

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許逸德透露，華城收到很多設廠邀約，但美國建廠成本是台灣3~4倍，還要有相關供應鏈配合；華城將在桃園新增一座中型變壓器廠，預計明年投產，今年營運可優於去年。

士電看好今年外銷仍成長

士電總經理謝漢章說，除電網穩定是關鍵外，「產業AI化」需要很多電力，且台灣高科技、半導體業蓬勃發展，國內市場有所支撐；士電去年海外市場營收貢獻首度突破100億元，看好今年外銷仍會成長。

士電同樣重電訂單滿手，能見度已到2027年，並開始接2028年訂單，新竹廠斥資23億元，擴增2座新電力級特高壓大型變壓器廠，今年8月、明年陸續啟用，2廠產能可增30%到40%。整體而言，今年營收、獲利都能達到目標，今年營收將較去年成長。

至於匯率、關稅議題，華城表示，去年已啟動關稅變動合約，預估關稅影響毛利金額不到3%，而新台幣每升值1元影響毛利金額0.3%，都在可控制範圍內。

匯率、關稅都在可控範圍

士電也和主要客戶協商關稅，大部分客戶都願意吸收，關鍵是要士電如期如質交貨。匯率部分，與客戶間也有物價調整機制，未造成太大衝擊。

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