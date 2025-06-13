證交所公司治理最佳5% 信義房屋連11年入選

信義房屋（9940）以卓越的永續治理實力，於台灣證券交易所「第十一屆公司治理評鑑」中，連續11年榮獲上市公司前5%，由信義房屋公共事務部副總經理林俊安（右1）代表領獎。（信義房屋提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕台灣證交所第十一屆公司治理評鑑結果出爐，信義房屋以高標準的制度運作，從976家企業中脫穎而出，榮獲公司治理評鑑前5%，甚至是唯一一家房仲與台積電（2330）、台灣大（3045）等7家企業、連續11年蟬聯該殊榮。

信義房屋財務長陳志桓指出，能夠連續11年入選公司治理評鑑，是因為高標準下，建立制度化運作機制，也讓公司治理成為企業文化的一部分。尤其最關鍵的一點，在於高階主管與經營團隊對公司治理的高度重視及全力支持。

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且早在2021年即承諾「2030年達成信義房屋淨零、2050年全集團淨零」，透過制度化減碳治理、年度碳盤查與第三方查驗，穩健推動各階段任務。2024年，信義房屋則在國際環境權威碳揭露專案CDP評比中，榮獲氣候構面A級，同場參與評比的是來自全球2萬2400家企業，而信義房屋順利擠進全球前2%。

隨著ESG浪潮興行，證交所今年亦回應此趨勢，將公司治理評鑑中「推動永續發展」構面權重升至35%，凸顯信義房屋早期布局的前瞻與成效。

在社會面向，信義房屋結合全台分店網絡，與社區共同辦理捐血、義賣、寵物疫苗施打、文化活動等多元行動；並藉由「社區一家」計畫支持地方社區營造，凝聚人與社區的連結，打造共好的永續生活圈。

而治理方面，信義房屋持續優化董事會結構，2025年股東會全面改選，獨立董事過半數，7席董事中有3位為女性。現任董事具備法律、財務及企業管理等多元專業背景，不僅強化治理與監督功能，也提升決策的公正性與獨立性，落實董事會多元化政策。

信義房屋表示，良好的公司治理是企業穩健經營與永續發展的基石，連續11屆榮獲公司治理評鑑前5%，不僅是對公司治理成果的高度肯定，更體現信義房屋「以人為本」的核心價值。未來將持續精進治理架構與ESG行動，為所有利害關係人創造長期永續的價值。

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