晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

證交所公司治理最佳5% 信義房屋連11年入選

2025/06/13 05:30

信義房屋（9940）以卓越的永續治理實力，於台灣證券交易所「第十一屆公司治理評鑑」中，連續11年榮獲上市公司前5%，由信義房屋公共事務部副總經理林俊安（右1）代表領獎。（信義房屋提供）信義房屋（9940）以卓越的永續治理實力，於台灣證券交易所「第十一屆公司治理評鑑」中，連續11年榮獲上市公司前5%，由信義房屋公共事務部副總經理林俊安（右1）代表領獎。（信義房屋提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕台灣證交所第十一屆公司治理評鑑結果出爐，信義房屋以高標準的制度運作，從976家企業中脫穎而出，榮獲公司治理評鑑前5%，甚至是唯一一家房仲與台積電（2330）、台灣大（3045）等7家企業、連續11年蟬聯該殊榮。

信義房屋財務長陳志桓指出，能夠連續11年入選公司治理評鑑，是因為高標準下，建立制度化運作機制，也讓公司治理成為企業文化的一部分。尤其最關鍵的一點，在於高階主管與經營團隊對公司治理的高度重視及全力支持。

且早在2021年即承諾「2030年達成信義房屋淨零、2050年全集團淨零」，透過制度化減碳治理、年度碳盤查與第三方查驗，穩健推動各階段任務。2024年，信義房屋則在國際環境權威碳揭露專案CDP評比中，榮獲氣候構面A級，同場參與評比的是來自全球2萬2400家企業，而信義房屋順利擠進全球前2%。

隨著ESG浪潮興行，證交所今年亦回應此趨勢，將公司治理評鑑中「推動永續發展」構面權重升至35%，凸顯信義房屋早期布局的前瞻與成效。

在社會面向，信義房屋結合全台分店網絡，與社區共同辦理捐血、義賣、寵物疫苗施打、文化活動等多元行動；並藉由「社區一家」計畫支持地方社區營造，凝聚人與社區的連結，打造共好的永續生活圈。

而治理方面，信義房屋持續優化董事會結構，2025年股東會全面改選，獨立董事過半數，7席董事中有3位為女性。現任董事具備法律、財務及企業管理等多元專業背景，不僅強化治理與監督功能，也提升決策的公正性與獨立性，落實董事會多元化政策。

信義房屋表示，良好的公司治理是企業穩健經營與永續發展的基石，連續11屆榮獲公司治理評鑑前5%，不僅是對公司治理成果的高度肯定，更體現信義房屋「以人為本」的核心價值。未來將持續精進治理架構與ESG行動，為所有利害關係人創造長期永續的價值。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財