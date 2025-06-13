財經青紅燈》央行柳樹越擺越大

從歷年新台幣兌美元走勢來看，近幾年來波動加劇、週期縮短，央行「柳樹理論」似乎是越擺越大。（資料照，中央社）

新台幣5月強勁升值近7%，創1989年以來單月最大升幅，壽險匯損惡夢再起，六大壽險單月合計認虧348億，除國壽、南山避險得宜逃過一劫，其餘幾乎將前幾月獲利回吐大半、甚至轉盈為虧，金管會不得不採行三項暫行措施緩解衝擊；而從歷年新台幣兌美元走勢來看，近幾年來是波動加劇、週期縮短，央行「柳樹理論」似乎是越擺越大。

新台幣自1979年改採浮動匯率制度後，受到1985年廣場協議「波及」，一度從40元兌1美元，強升到1992年的突破25元大關，創下歷史天價，也推升了台股與房市泡沫；但這個階段的壽險業，因規模相對較小，且投資策略以國內為主，海外布局有限，新台幣升值對壽險衝擊並不明顯。

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進入2000年後，新台幣結束長期升值趨勢，進入相對平穩且雙向波動區間，大致在29至32元之間震盪；而隨著壽險業資產規模從2000年不到4兆，2016年突破20兆、2020年破30兆，海外投資占比也從不到三成，一路增至逼近七成，央行柳樹一擺、壽險業損益也跟著起伏。

維護幣值穩定是央行重要的目標之一，因此前央行總裁彭淮南提出所謂的「柳樹理論」，即柳隨風擺、不逆勢而為，在維持匯市充足流動性的前提下，機動進場調節，阻升也阻貶；而央行總裁楊金龍也公開說，現階段仍遵循「柳樹理論」，只是看風有多大，柳樹擺動的程度不同。

也因央行柳樹越擺越大，2019、2020年壽險業才歷經一波匯損之苦，沒幾年惡夢又來。為了應對匯率風險，壽險投入大量成本進行避險操作，新台幣去年貶幅6.24%，若完全不避險，可大賺8837億元的匯兌利益，但無人敢這樣做，還是砸了逾3000億的避險成本，壽險業近5年光是花在匯率避險成本已突破兆元。（高嘉和）

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