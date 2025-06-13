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啟動「四大轉型、三大發展方向」 南亞吳嘉昭：看好下半年

2025/06/13 05:30

南亞董座吳嘉昭於股東會指出，啟動「四大轉型、三大方向」因應、EG下半年轉虧為盈。（記者張慧雯攝）南亞董座吳嘉昭於股東會指出，啟動「四大轉型、三大方向」因應、EG下半年轉虧為盈。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕台塑集團旗下南亞（1303）昨日舉行股東會，董事長吳嘉昭表示，第二季台幣急速升值，對業績有很大壓力，不過，南亞以「四大轉型與三個發展方向」為行動方針，斥資226億元投入新事業及高值化產品的發展，預計可帶動年營收增加逾425億元；同時，他也預期下半年乙二醇（EG）事業將由虧轉盈，加上電子材料業績持續成長，看好公司下半年營運。

吳嘉昭指出，美中科技競爭加劇、以及關稅壁壘，加上地緣政治緊張等因素，使經濟發展充滿變數；此外，中國石化產能不斷擴張、同業競價加劇，以及碳費徵收等，加上近期台幣急速升值，第二季業績會有極大的壓力，經營仍然辛苦。

不過，他認為，南亞近年來逐漸轉向電子級化學品及氣體等發展，EG產線進行製程優化，更利用美國德州廠相對較低的原料成本，提高產銷量，EG事業下半年可由虧轉盈。

面對全球變局，吳嘉昭說，南亞去年開始採取四個轉型，包括產品轉型、事業轉型、低碳轉型及數位轉型；三大產業發展趨勢方向則包括電子及半導體創新應用材料、低碳與綠色產品、健康應用醫材等，總計斥資226億元發展新事業及高值化產品。

針對南亞新擴建與投資方面，今年完工項目包含台灣樹林廠區的離型膜、醫療用的減白血袋，林口廠區的PET改質粒，及美國德州廠區的軟質膠布等；截至今年第一季為止，海內外廠區推動AI專案共928案，投資金額約8.7億元，預估產生年效益34.3億元，累計已完成603案，累計投資金額7.5億元，年效益達26.1億元。

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