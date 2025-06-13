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台達電機器人獲歐洲新單 打入義大利滑軌供應鏈

2025/06/13 05:30

電源供應器大廠台達電持續拓展集團機器人事業觸角。（記者方韋傑攝）電源供應器大廠台達電持續拓展集團機器人事業觸角。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）持續拓展集團機器人事業觸角，透過水平關節機器人、運動控制器精進工業自動化解決方案，台達集團機電事業群昨日表示，該設備斬獲義大利系統整合商ATS專案訂單，協助打造抽屜滑軌自動組裝設備，幫助客戶生產效率提升逾4成。

義大利ATS總部位於義大利馬爾凱大區耶西市，該公司專注於自動化產線設計與設備整合，服務範圍涵蓋電控箱、控制板與控制軟體開發。該公司在開發抽屜滑軌自動組裝機的新專案中，對於設備的精度、穩定性與可操作性有極高要求，最終選擇台達電做為合作夥伴，首次導入台達電工業機器人與運動控制技術。

台達電機電事業群指出，此次導入的解決方案以高階運動控制器為核心，搭配關鍵驅動器、變頻器、人機介面與乙太網交換器，整合集團旗下水平關節機器人，構成完整的自動化控制系統架構。

助客戶生產效率提升逾4成

台達電觀察，由於相關控制器具備多軸協調與遠端連線功能，幫助簡化組裝流程，也讓ATS可進行遠端診斷與技術支援，降低停機時間，整體生產效率提升達40%。

水平關節機器人在夾取、定位等精密作業中表現穩定，能夠對應日益攀升的滑軌需求量，成功協助ATS優化產線規劃。

台達電認為，集團正成為歐洲製造業智慧轉型的重要推手，隨著當地中小型規模製造商對於智慧製造的需求不斷上升，看好後續還有更大的發揮空間，未來將持續深化在歐洲的布局，推動更多標準化、模組化的工業機器人與控制解決方案，協助客戶提升營運效率與國際競爭力。

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