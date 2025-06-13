壽險匯損暴增 金管會祭三箭降衝擊

保險局長王麗惠強調，金管會採行三項暫行措施，是不讓短期波動影響業者可平穩且順利過渡接軌兩大新制。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕新台幣急升，壽險業持有海外資產承受龐大匯損壓力，加上二○二六年接軌IFRS17、新一代清償能力制度，金管會昨宣布採行三項暫行措施，包括「資本適足率（RBC）匯率採半年均價評價」、「放寬責任準備金計提基礎」及「新一代清償能力制度過渡措施申請標準」；保險局長王麗惠強調，相關措施絕對不是要「保送」所有業者上壘，而是業者「得先自助才有人助」。

新台幣五月強勁升值近七％，六大壽險單月合計認虧逾三四八億元，除國壽、南山避險得宜逃過一劫，其餘幾乎將前幾月獲利回吐大半、甚至轉盈為虧；金管會十一日邀集壽險業者、保發中心、四大會計師事務所及壽險公會研商，會中拍板決定採行三項暫行措施，將在六月底前完成相關法令發布。王麗惠強調，暫行措施是不讓短期波動影響業者可平穩且順利過渡接軌兩大新制。

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第一是資本適足率匯率採半年均價評價，而非過去採六月三十日的單點評價；適用範圍以壽險業未及時調整避險策略的既有金融資產為原則，排除外幣現金及外幣存款等資產。

第二是調高責任準備金利率，最高以加一碼為限，等於壽險提存準備金金額可減少；改採適用第六回合生命表，將過去有效保單「溢提」準備金轉做外匯準備金；調整後之責任準備金不得低於該保單價值準備金。

第三是新一代清償能力制度過渡措施申請標準，將採行差異化之監理要求，可否申請過渡措施原是看六月底資本適足率是否達二○○％法定標準；若六月底沒過關的業者可用九月底的第三季RBC再提出補考申請，但補考機會只有一次。

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