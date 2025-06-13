Fed降息預期增 美元大跌、台幣勁揚2.6角

新台幣兌美元匯率昨勁揚2.6角，匯價創2022年6月29日以來新高。（中央社資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國五月通膨趨緩，市場對聯準會（Fed）降息預期升溫，加上美國總統川普又補一槍，要求Fed今年降息四碼，美元應聲大跌，主要亞幣走揚；新台幣兌美元匯率昨盤中強升近三角，最後收在二十九．六六元、勁揚二．六角，匯價創二○二二年六月二十九日以來新高，成交量放大至二十四．一五億美元。

外匯交易員指出，新台幣過去一段時間皆在二十九．八至三十．一元區間盤整，市場多呈現觀望，惟昨日美元急殺，市場氛圍頓時轉變，新台幣早盤升破二十九．八元關卡後，匯價迅速升抵二十九．六二五元，雖然中央銀行進場調節，仍難敵外資、出口商與投信聯手拋匯壓力。

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交易員認為，在市場對Fed重啟降息信心轉強、對美元前景看法保守下，買方偏向觀望，新台幣持續走升機會大，升破五月初盤中高點二十九．五九元不是難事，是否會一路快攻挑戰二十九．五元關卡，就看央行是否擴大調節力道及國際市場動向。

匯銀主管表示，雖然美中協議尚未簽署，但市場有一種最壞情況已過的樂觀氛圍，川普仍是最大變數，且下週將迎來超級央行週，各國央行總裁談話以及Fed利率點陣圖的調整，勢將牽動金融市場走向。

美國五月消費者物價指數月增○．一％，年增率略升至二．四％，數據公布後，市場預期Fed九月降息一碼機率由先前五十七％飆高至七十一％，期貨市場預估Fed今年可能降息兩碼，造成美元指數大跌，創近兩個月新低。

根據央行統計，美元指數昨大跌○．七八％，主要亞幣全面大漲，韓元狂飆一．○四％，居亞幣之冠；新台幣勁揚○．八八％、日圓大漲○．八七％、新加坡幣升值○．三二％、人民幣微升○．○五％。

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