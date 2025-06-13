美︰有談判誠意 對等關稅暫停可延長

美國財長貝森特週三在國會作證指出，川普政府願意將美國主要貿易夥伴的暫停期限延後，只要他們在正在進行的貿易談判中表現出誠意。（彭博）

川普、貝森特分別透露 和10餘貿易夥伴的協議持續進行中

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普四月二日宣布實施對等關稅，但在引發全球股市動盪後，於四月九日宣布暫停九十天實施，隨著暫停期限將於七月八日屆滿，美國財長貝森特週三在國會作證指出，川普政府願意將美國主要貿易夥伴的暫停期限延後，只要他們於正在進行的貿易談判中表現出誠意；川普則說，他對此持開放態度，但也認為可能沒必要。

貝森特在聯邦眾議院籌款委員會的聽證會上表示，美國有十八個重要貿易夥伴，川普政府正努力與這些國家達成協議，「很有可能的是，對於像歐盟那樣本著誠意進行談判的國家和貿易集團，美國會提前把暫停期限延後，以讓他們繼續進行具誠意的談判；但如果有國家不談判，我們就不會延後暫停期限」。

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貝森特的發言表明，隨著七月八日的暫停期限逼近，川普政府可能傾向於改變自己設定的最後期限。川普政府官員曾多次表示，他們將與六個國家簽署貿易協議，但迄今宣布僅有英國達成貿易協議以及與中國的架構協議。

川普週三在華府甘迺迪中心欣賞音樂劇「悲慘世界」時受訪說，美國與大約十五個國家和地區的貿易談判仍在持續進行，包括南韓、日本和歐盟，美國將在一到兩週內向其他數十個國家發函，概述貿易協議條款，各國可以接受或拒絕。

貿易協議條款內容 2週內通告各國

針對是否在對等關稅生效前、將與各國完成貿易談判的期限往後延，川普表示對此持開放態度，但也認為可能沒必要。

美國和中國代表週二（十日）在倫敦就一項貿易架構協議達成共識，以讓彼此的貿易協商重回正軌，川普對此感到滿意；根據協議，中國將取消對稀土礦物的出口管制，美國則允許中國學生就讀美國的大學。

川普表示：「我們與中國達成一項很棒的協議，我們非常滿意，我們萬事俱備，接下來一定會有非常好的表現。」

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