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打造亞資中心 保險OIU免稅延長10年

2025/06/12 05:30

立法院財政委員會昨日初審通過國際保險業務分公司（OIU）經營國際保險業務所得，可免徵營所稅、營業稅、印花稅及免予扣繳所得稅，優惠期間再延長10年。圖為金管會主委彭金隆（右二）與立委討論法案內容。（記者劉信德攝）立法院財政委員會昨日初審通過國際保險業務分公司（OIU）經營國際保險業務所得，可免徵營所稅、營業稅、印花稅及免予扣繳所得稅，優惠期間再延長10年。圖為金管會主委彭金隆（右二）與立委討論法案內容。（記者劉信德攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕打造台灣成為亞洲資產管理中心，立法院財政委員會昨日初審通過國際保險業務分公司（OIU）經營國際保險業務所得，可免徵營所稅、營業稅、印花稅及免予扣繳所得稅，優惠期間再延長十年，自今年二月六日起，延至二○三五年十二月三十一日止。

為力拚台灣成為亞洲資產管理中心，行政院會日前通過金管會擬具的「國際金融業務條例」第二十二條之十六修正案，將實施期間延長十年。

金管會主委彭金隆昨日表示，OIU未來將有全新的風貌，包括可以與亞資中心高雄專區的銀行，承作保費融資與保單質借；目前已有五家壽險業將向高雄市政府遞件申請進駐專區，也顯示OIU業務活化和思維轉變。

彭金隆說，過去OIU受限商品、壽險業也是單打獨鬥，但金管會目前已經擴大鬆綁，且比較基期低，未來成長空間很大。

在審查過程中，民進黨立委鍾佳濱提案，希望將國際證券業務分公司（OSU）免稅優惠，與OIU同步到二○三五年十二月三十一日；他強調，不希望只有OIU稅負優惠延長，也可將OSU延長十年，如此可避免浪費立法成本。

不過，財政部表示，OSU免稅優惠距離屆滿還有三年，通常在快屆滿前，才會正式進行稅式支出評估，確認法案推行的成本效益。因此昨日OSU修法闖關沒成功。

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