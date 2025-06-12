房租漲不停 租補連2季逾50萬戶

根據內政部不動產資訊平台最新數據，300億元中央擴大租金補貼戶數已連兩季超過50萬戶。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕房租持續上漲，加重租屋族的居住成本。根據內政部不動產資訊平台最新數據，三○○億元中央擴大租金補貼戶數已連兩季超過五十萬戶；若以日前內政部在立院專案報告，補貼經費一個月達三十一億元，一季就要投入近百億元。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，整體物價指數逐漸回穩，但租金指數年增率仍維持二％以上，政府為降低租屋族負擔，努力進行租金補貼，長期來看租屋族部分仍是受惠；不過租金還是看市場供需，短期內買氣平淡，相對租屋市場需求就會相對穩健。

請繼續往下閱讀...

根據最新統計，今年第一季全國租金補貼核撥戶數五十二．五七萬餘戶，較上一季的五十四．八一萬戶、減少二．二四萬戶，但去年第四季、今年第一季的核撥戶數包辦史上前二高。

內政部解釋，租金補貼由地方政府審核，且採逐案審核，因此每一戶核撥時間會有些許落差。

觀察六都租補核撥戶數趨勢，自去年第二季起，台中市便躍居全台最多，去年第四季及今年第一季更連續兩季突破十一萬戶，是全台唯一核撥戶數破十萬的縣市；第二多是新北市、連兩季突破八萬戶，桃園市第三，連兩季突破七萬戶，第四名為高雄市、連兩季突破六萬戶。

一年三○○億元的租金補貼方案等於是政府社宅的量化KPI之一。高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛認為，該方案一方面緩解租金高漲對租屋族的負擔，另一方面則加速租屋市場及產業的健全化，但兩者都應該設定為階段性任務，不應是常態的補貼作為，否則這類所得重分配的最終收益者，不是房東就是投資客，對於自住購屋者來說，公平性值得商榷。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法