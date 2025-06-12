去年33.9％廠商調薪 創24年新高

廠商去年調升經常性薪資占33.9九％、創24年新高。（中央社資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處昨公布，去年調升經常性薪資廠商占三十三．九％、創二十四年新高；而今年截至三月底，已調薪或預計調薪（不含年資晉級加薪）廠商占三十二．五％，尚未決定占三十七．九％。主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，今年廠商調薪比率可能超過去年，但下半年有不確性因素。

主計總處說明，二○二四年全球經濟穩健，AI及高效能運算等新興應用擴增，內需市場熱絡，工業及服務業調升經常性薪資廠商占三十三．九％、年增三．二個百分點；調升經常性薪資的員工人數占四十．二％、為二○一一年統計以來新高，年增二．二個百分點。若加計年資晉級加薪，調薪廠商占三十八．四％、調薪員工人數達四十五％。

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各行業中，調薪廠商比率以金融保險業七十四．九％最高、製造業四十三．七％次之，電力及燃氣供應業、礦業及土石採取業也逾四成。若以調薪人數比率觀察，電力及燃氣供應業九十三．九％最高，金融保險業、礦業及土石採取業、製造業均逾五成，營建工程業、不動產業不及二成五較低。

主計總處也公布薪資統計，一至四月經常性薪資平均四萬七五二三元、年增三．○八％，為二十五年同期最大增幅；經常性薪資中位數三萬八一一六元、年增三％；剔除物價漲幅後，前四月實質經常性薪資四萬三五一九元、年增○．九％，為近四年同期最大增幅，顯示薪資成長速度超過通膨。

譚文玲說，美國對等關稅引爆提前拉貨潮，挹注生產及出口，帶動加班工時成長，四月製造業加班十七．八小時、為八年半新高，前四月製造業加班工時平均十六．七小時、創十四年同期最高；其中，電子零組件製造業四月加班工時二十七．九小時、創近四十六年新高，前四月加班工時二十六．五小時、創歷年同期最高。

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