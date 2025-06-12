5月證交稅連三黑 跌幅28個月最大

5月證交稅182億元、年減34％，創28個月最大減幅，已連續3個月負成長。（中央社資料照）

所得稅申報延長 前5月全國稅收年減23%

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部昨公布五月全國稅收三一三五億元、年減四十八．六％，累計一至五月稅收一兆二一五億元、年減二十三％，主因所得稅申報期間延長，導致營所稅及綜所稅大減，加上股市觀望致證交稅減少；其中，五月證交稅一八二億元、年減三十四％，創二十八個月最大減幅，已連續三個月負成長。

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財政部統計處副處長劉訓蓉指出，前五月稅收較去年同期減少三○四八億元，以營所稅減少二五九五億元、證交稅減二二六億元、土增稅減六十九億元、綜所稅減五十四億元較多。不過，包括特銷稅（奢侈稅）、牌照稅、印花稅及娛樂稅，前五月稅收均創歷年同期最高。

根據統計，前五月營所稅三二七億元、年減八十八．八％；前五月綜所稅二三○八億元、年減二．三％，主因所得稅結算申報及繳納期間延長至六月底。前五月營業稅三○一四億元、年減○．三％，主因出口暢旺，適用外銷零稅率營業人申請退稅增加；但國內消費穩定，電子零組件、精密儀器等進口稅額增加，抵銷部分減幅。

另，五月上市櫃股票平均每日成交值三九○七億元、年減二十六．七％，五月證交稅一八二億元、年減三十四％；前五月證交稅九三○億元、為歷年同期第三高，但年減十九．五％。劉訓蓉表示，台股上半月漲勢強勁，但下半月漲多後停利賣壓，加上美國稅改恐加深債務負擔等疑慮，市場觀望情緒加重，投資人操作轉趨保守。

5月土增稅年減35.1％ 連3月雙位數負成長

房地交易方面，五月土增稅五十四億元、為逾兩年新低，年減三十五．一％、連續三個月雙位數負成長；前五月土增稅三○四億元、年減十八．五％。五月個人房地合一稅約五十億元、年減二十一．一％，前五月一九四億元、年減十四．五％。劉訓蓉指出，央行信用管制持續發酵、銀行房貸緊縮，加上股市動盪影響購屋信心，導致房地交易量減少。

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