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股東會速報》亞力3大成長動能 今年獲利優去年

2025/06/12 05:30

亞力電機昨召開股東會，左二為副董鄭朝彬、中為董事長宋和業。（記者林菁樺攝）亞力電機昨召開股東會，左二為副董鄭朝彬、中為董事長宋和業。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕重電大廠亞力（1514）副董鄭朝彬昨指出，半導體、台電強韌電網與AI資料中心為公司今年三大成長動能，特別是半導體領域已取得晶圓廠中壓模塑變壓器訂單；亞力今年前4月累計新接案量已近50億元、創同期新高，對今年營運樂觀，營收可望逐季成長，獲利優於去年。

亞力在半導體領域擴大應用面，今年前五月對營收貢獻已提高至25％、台電相關訂單占30％；此外鄭朝彬認為，AI資料中心潛力大，相關業績目前營收占比約2、3%，兩年後比重可達5%。

亞力在手訂單維持105至110億元，能見度已達三年，五年內也有擴廠計畫；至於新台幣升值因與外商合作是以美元計價，新台幣升值反而有利，關稅部分因內銷佔95%，影響不大，而稅率估10%內客戶應能吸收。

AI有五年好光景 旺矽將擴產因應

〔記者洪友芳／新竹報導〕測試介面與設備廠旺矽（6223）昨召開股東會，通過去年盈餘每股配發16元現金股利等議案；董事長葛長林會後表示，受惠AI應用增加，公司目前探針卡產能滿載，客戶需求急迫，公司將續擴產，以滿足客戶需求。

旺矽不畏台幣強升影響，5月營收12.08億元，月增24.11％、年增50.66％，創單月歷史新高，前5月累計營收50.11億元、年增39.41％，創同期新高。葛長林表示，如果沒有匯率影響，旺矽5月營收成長幅度會更高。

展望營運，葛長林認為，隨著各國競相投入AI基礎建設，應用將逐漸增多，預期AI好景將延續達五年。他並指出，目前旺矽探針卡產能滿載，因客戶需求急迫，今年將再擴產三成。旺矽正在湖口興建新廠一期，預計2026年年底完工可生產，二期正提早展開規畫。

正淩AI水冷成長強勁 布局人形機器人

〔記者方韋傑／台北報導〕連接器線廠正淩（8147）昨日於股東會後表示，今年旗下AI水冷散熱產品成長強勁，除了已打入國際大廠主要供應商地位，近期有望再新增雲端服務商客戶，此外，公司在人形機器人、醫療與無人機應用持續布局，全年營運維持高成長目標。

正淩指出，旗下AI伺服器水冷散熱產品供應品項與出貨量同步擴大，正與客戶洽談開發下一代產品，AI業務全年營收估可年增高雙位數百分比。醫療應用部分，包括心導管、拋棄式內視鏡穩健成長，也切入醫美電波設備用線，奠定新成長動能。

正淩預計，人形機器人關節用精密連接器將從下半年開始小量出貨，明年進一步放量。無人機業務則持續與美系倉儲客戶合作，並切入新興應用領域。目前AI與通訊應用營收占比達50%，其中，AI業務今年預估佔30%、醫療應用占比約25%。工業應用上半年佔比未達20%，但隨人形機器人產品出貨，有望推升比重。

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