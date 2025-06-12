台塑積極布局半導體︰今年業績會比去年好

台塑董事長郭文筆 （記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕台塑（1301）昨召開股東會，董事長郭文筆表示，受到中國房地產低迷、內需不振，且石化同業持續擴產，造成產能過剩、削價競爭，致使去年稅前虧損24億元；展望今年，台塑持續積極布局半導體產業鏈，同時排除匯率與關稅等不可控因素，預估今年業績會比去年好。

原油價格看跌 有利降成本

外界關切台幣升值對台塑營運影響，郭文筆指出，無法預估台幣會升值到什麼價位，內部估算台幣兌美元升值1%，影響營收約0.66%、毛利率約0.14個百分點。

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針對展望下半年，郭文筆預期，中國持續降準、降息，並提出刺激內需政策，加上第三季為石化產品傳統旺季，需求增加，且石油輸出國家組織增產，造成原油及原料乙、丙烯價格看跌，有利生產成本降低，對下半年營運展望不看淡。

投資285億 布局17項高值產品

他也強調，台塑持續轉型，積極朝半導體、綠能環保及醫療保健三個發展趨勢，推動前瞻性產品技術移轉或合作開發，包含1-己烯、聚烯烴彈性體（POE）、電子級氫氣等17項產品，預計投資285億元，每年可增加營收230億元。

郭文筆指出，台塑從四大方向積極參與半導體產業鏈布局。第一，液碱已穩定供應半導體產業，作為廢水處理使用，接下來將評估開發電子級的化學品及氣體；第二，轉投資的台勝科（3532）麥寮新建12吋矽晶圓廠，今年完工投產，可提高先進製程用銷售量，挹注業外收益；第三，台塑大金的電子級氫氟酸，目前在國內半導體市占率超過55%，已規劃在大發廠擴建新產能；第四，台塑德山電子級異丙醇已廣泛使用在半導體先進製程，目前正進行異丙醇使用後廢液回收工程，並規劃擴建新產能，以滿足半導體先進製程需求。

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