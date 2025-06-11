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盤勢分析》個股漲跌現分化 選強勢股短打

2025/06/11 05:30

加權指數昨攻上2萬2000點大關，終場大漲451.85點，收在2萬2242.14點。（資料照）加權指數昨攻上2萬2000點大關，終場大漲451.85點，收在2萬2242.14點。（資料照）

美股費城半導體指數續揚，外資回補台股，落後的台股一吐悶氣，台積電（2330）站上千元大關後火力全開，昨日攜手聯發科（2454）帶領台股噴出大漲，半導體、AI概念股、PCB族群全面發動，台積電勁揚3.98%、收1045元，加權指數攻上2萬2000點大關，終場大漲451.85點，收在2萬2242.14點，成交量約3961億元。

3大法人昨合計買超519億元，其中外資買超398.3億元、投信買超31.2億元、自營商買超89.5億元；外資台指期淨空單減少1456口，累積外資期貨淨空單約3.71萬口。

啟發投顧副總容逸燊指出，加權指數昨一舉站上2萬2000點關卡，漲點大部分由台積電貢獻，未來指數能否站穩2萬2000點，須看台積電是否能穩在千元之上；由於在2萬2000點之上開始出現解套賣壓，對於高位階的股票，建議不宜追高，低基期族群除了記憶體之外，儲能、重電也可以注意。

凱基投顧分析，台股5日、10日與月線形成糾結後開始同步向上，成交量能放大突破前高2萬1879點後，朝半年線甚至年線挑戰，短線台股維持強勢，但個股漲跌出現明顯分化現象，現階段操作宜選擇強勢股作價差為主，其中優先關注具營收利多題材且線型呈現多頭排列相關個股。（記者卓怡君）

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