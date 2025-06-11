5月營收速報》客運淡季 長榮航、華航、星宇、台虎營收月減

華航5月營收166.21億元，月減7.1%、年增3.22%。（華航提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕5月是航空客運淡季，長榮航(2618)、華航(2610)、星宇航空(2646)、台灣虎航(6757)5月營收月減1%~7%，但受惠航班增加、票價持穩下，單月營收年增1%~32%。值得注意的是，長榮航、星宇航空的貨運業務，受惠美中關稅政策放緩，帶動中國空運需求回溫，以及台灣AI伺服器及半導體設備、東南亞服飾與電子零組件量能穩定，單月貨運營收月增。航空業者看好暑假旺季到來，將對日本、北美航線增班，搶攻暑假旺季商機。

長榮航5月營收182.86億元，月減1%、年增1.1%，客運營收114.83億元、月減2.9%，貨運營收45.82億元、月增3.29%。累計1~5月營收917.08億元、年增4.37%。為因應暑假旺季，長榮航西雅圖航線即日起至9月12日止，每週由10班增至12班。

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華航5月營收166.21億元，月減7.1%、年增3.22%；累計1~5月營收871.71億元、年增7.19%。

星宇航空5月營收34.18億元，月減4.9%、年增32%；累計1~5月營收182.1億元、年增37%。星宇航空暑假也針對日本航點進行增加班次。

台虎5月營收12.48億元，月減4.4%、年增2.3%；累計1~5月營收約71.83億元、年增加5.7%。

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