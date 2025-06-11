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高獲利陷阱害背債 中信信扶專案助度難關

2025/06/11 05:30

中信慈善基金會「信扶專案」舉行成果分享會，衛福部政務次長呂建德（左5）、中信慈善基金會董事長辜仲諒（右5）與專案扶助家長陳貝柯（左6）等人一同出席見證。（中信慈善基金會提供）中信慈善基金會「信扶專案」舉行成果分享會，衛福部政務次長呂建德（左5）、中信慈善基金會董事長辜仲諒（右5）與專案扶助家長陳貝柯（左6）等人一同出席見證。（中信慈善基金會提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕近來標榜高獲利、借款容易等金融詐騙事件頻傳，部分經濟弱勢族群因此掉入陷阱、背負沉重債務，成為亟需扶助的對象。根據中信慈善基金會「信扶專案」脫貧輔導服務數據顯示，接受扶助的家長中，高達61.2%背負類似的新興債務；一位曾遭詐騙的創業家長10日現身說法，慶幸自己有「信扶專案」協助，得到財務諮詢與創業輔導等資源，才能重新逆轉人生。

中信慈善基金會與中信銀行自2011年推動「信扶專案」，提供弱勢家長財務盤整、急難紓困、創業輔導、貸款金流與創業保險等服務，幫助他們脫貧自立。前年起也與衛福部共同推行「家庭脫貧培力精進方案」，結合「信扶專案」資源，串聯全台28處社會局處及社福中心，建立全臺脫貧扶助網絡。

昨日的2025「信扶專案」成果分享會上，衛福部政務次長呂建德肯定雙方合作、攜手補足社會安全網，是政府與民間單位公私協力的最好成果。中信慈善基金會董事長辜仲諒表示，中國信託取之於社會、用之於社會，不僅透過「信扶專案」成為弱勢家庭後盾，也積極配合政府防詐騙宣導、推廣金融教育，善盡社會責任。

來自台中的陳貝柯以自身遭詐騙的慘痛經驗，提醒民眾遇到經濟困難要求助正當管道。她透過台中市南屯婦女及新住民培力中心轉介、報名「信扶專案」，由創業顧問協助釐清財務、申請低利創業貸款，與輔導經營等，加上陳貝柯積極努力，最終打造出饕客好評不斷的知名麵店，如今她有穩定收入可以還債，兒子也在經濟穩定的環境下好好長大。

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